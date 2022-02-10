眼眉跳｜成日捱夜最易中招！3茶飲加枸己明目養神紓疲勞

常聽說眼眉跳「左吉右凶」的都市傳說，但其實在醫學上是毫無根據之。在中醫角度，眼眉跳其實反映身體某一器官的狀況，到底成因是甚麼？又如何紓緩？



在現代醫學上，眼眉跳稱為「眼瞼抽搐(eyelid twitching)」，大多屬於生理性跳動，是由於過度勞累、情緒緊繃、睡眠不足、用眼過度等，導致神經過度興奮，刺激眼部肌肉不正常收縮，而產生眼瞼抽搐。

▼ 眼眉跳知多啲（點擊圖片查看👇👇👇）

註冊中醫師盧光華表示，眼眉跳屬於「睥輪振跳」、「目瞤」的範疇，多是因肝脾氣血不和，營衛不調，久鬱生風所致。

《黃帝內經》寫道：「人臥，血歸於肝，肝受血而能視。」若長期睡眠不足或熬夜，人體的氣血便需要調出繼續供大腦和各個器官、組織使用，血液無法好好回肝，日久便會耗傷肝血，產生「肝血虛」的狀況。又肝開竅於目，肝血虧虛，不足以上濡胞瞼（眼皮、眼瞼），血虛生風，便可能導致眼皮不自主跳動。

▼同場加映：紓緩眼皮跳穴位（點擊圖片查看👇👇👇）

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枸己明目 紓緩眼睛疲勞！

盧醫師續指，如果出現眼眉跳，其實可以用攝氏約 40 度的毛巾或眼罩暖敷眼睛 10 至 15 分鐘，及使用人造淚水滋潤眼睛等方法以舒緩症狀。

除此之外，他推介3款茶飲有助明目養神。

▼3款明目茶飲（點擊圖片查看👇👇👇）

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枸杞菊花茶



功效：養肝明目

適用人士：熬夜、失眠、慢性肝病患者；容易腹瀉症狀者需避免飲用

材料：枸杞 10顆、白菊花 10朵、熱水 1000毫升

做法：將洗淨後的枸杞及白菊花加入1000毫升熱水，浸泡約20分鐘後即可飲用

寧心安眠茶



功效：補脾益腎、養血安神

適用人士：神經衰弱、失眠

材料：龍眼肉（桂圓）6粒、蓮子 10克、芡實 10克、清水 500毫升

做法：先將蓮子、芡實加500毫升水煮30分鐘；加龍眼肉，蓋燜30分鐘；最後再加適量冰糖

薄荷白菊花茶



功效：疏肝解鬱、放鬆心情、清熱、消炎、明目降火

適用人士：體質燥熱；容易手腳冰冷人士避免飲用

材料：薄荷 15克、白菊花 15克、熱水 1000毫升

做法：將洗淨後的薄荷及白菊花加熱水，浸泡10至20分鐘即可

▼同場加映：10大護眼食物（按圖觀看👇👇👇）