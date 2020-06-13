【護眼】6大營養素助維持眼睛健康　營養師建議多吃這些蔬果…

隨著3C盛行，正確用眼、護眼更顯重要！為了應付長時間的用眼需求，不少人會選擇吃保健品來維持眼睛健康，但哪些營養素對眼睛有益？日常又該如何從飲食補充呢？台灣高雄市立鳳山醫院營養治療科廖嘉音營養師表示，護眼營養成分眾多，且大部分的營養成分都可以從蔬果中攝取，建議民眾日常飲食可養成多吃各色蔬果的好習慣，不只能保護眼睛，對身體健康也很有益處。

上班用電腦、下班用手機，一整天下來難免眼睛酸澀疲勞，除了適度休息之外，不少人會選擇用保健品來保護眼睛健康。廖嘉音營養師表示，其實大部分的護眼睛營養素都可以從天然食材中攝取，建議民眾可養成多吃各色蔬果的習慣，對護眼也很有幫助！

對眼睛有益的營養成分包括：（按下圖看清！）

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1. 葉黃素：

葉黃素是眼睛黃斑部的重要營養成份之一，可幫助減少光線對眼睛的傷害。其實深綠色蔬果類含有不少葉黃素，像是菠菜、芥菜、椰菜花、甘藍菜等都是很好的營養來源。

2. 蝦紅素：

蝦紅素也是一種強效抗氧化營養素，可清除體內自由基、強化血液循環、幫助睫狀肌放鬆等功效，故有助於提升視力品質。日常飲食建議可由三文魚、蝦、蟹等食材中攝取。

3. 花青素：

花青素是天然強效的抗氧化劑，可促進眼部血液循環順暢、有助於提高視覺的敏銳度。通常紫藍色的蔬果中含有豐富的花青素，像是茄子、藍莓、葡萄、車厘子等食材都是不錯的選擇。

4. 玉米黃素：

屬於類胡蘿蔔素之一，也是眼睛黃斑部的營養成份之一，能幫助眼睛阻擋藍光傷害。建議日常飲食可多吃粟米、枸杞、蛋黃等食材，補充眼睛所需。

5. DHA：

DHA有助於維持視網膜細胞健康、抵抗光線對眼睛的傷害，同時也有助於滋養眼睛、改善淚膜層品質，有助於改善乾眼症狀。飲食中建議可攝取富含油脂的魚類，包括像是秋刀魚、吞拿魚、鯖魚等食材。

6. 綜合維他命與礦物質：

廖嘉音營養師補充，除了上述常見的護眼成分之外，其實眼睛也需要多元且均衡的營養攝取，如維他命A、B、C、E以及微量元素鋅、硒等也可達到抗氧化、維護視網膜健康、保持視覺敏銳等護眼功效。廖營養師也叮嚀，保健品攝取並非越多越好，若能持續多元從天然食材中攝取各類營養成分，加上維持正確良好的用眼習慣，才是保護眼睛最好的做法。

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