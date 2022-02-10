疫情｜新冠肺炎確診人數屢創新高 ５招自保大法防感染

本港疫情確診數字屢創新高，是從新冠肺炎肆虐後最嚴峻的關口，全港市民人人自危，究竟大家可以如何自保，免受病毒感染？醫師Easy 將推介5招自保大法，好讓曾對疫情感到鬆懈的讀者們，重新做好防疫措施。



本港疫情確診數字屢創新高，究竟大家可以如何自保？(圖片:文匯網)

個人衛生要注意 出外後須消毒免擴散全屋！

隨著疫情爆發，政府及銀行已帶頭實施WFH，無奈仍有部分公司因工種問題而無法在家工作，不少僱員仍要冒著感染風險如常上下班，亦有不少市民須外出進行強檢、補給家中物資等。要有效避免病毒擴散，不但應盡量遠離人群，更應在入屋時即刻消毒穿過的衣物、手袋、鞋底等物品，以及立刻清洗雙手。

入屋時應即時消毒雙手、穿過的衣物、手袋、鞋底 (圖片: FreePik)

由香港研發及製造的AQUA PRO+TECH消毒滅菌液經歐盟認證，不含甲醇、氯己定和重金屬，適合噴灑於大部分日常生活物品及質料上；同時消毒液性質溫和、無色無味，適合嬰幼兒，孕婦及皮膚敏感人士使用。噴灑在物品上可有效殺菌之餘，亦不怕損害衣物、手袋的材質。

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家居清潔要留神 殺菌消毒不可少！

要做好每一個防疫步驟，必先準備優質的消毒及防禦用品，為大家提供最大的保護力。挑選消毒用品時，除了消滅病菌的成效外，老幼、孕婦及寵物能否安心使用，亦是重要的考慮因素。

要做好每一個防疫步驟，必先準備優質的消毒及防禦用品 (圖片: FreePik)

O°Airject 的消毒配方由三種主要活性成份組成，分別是二氧化氯(ClO2)、芬多精以及激活液。第一種主要成份ClO2是O°Airject的「精華」，ClO2是一種國際認可的安全消毒劑，更被美國環境保護局列入為「有效抑制COVID-19病毒的消毒成份」之一。而且通過動物吸入毒性測試，對人體和寵物均無害，符合國際安全標準，並經香港政府認可的實驗室反覆檢定，更獲加拿大哥倫比亞大學認證。適合所有人士使用，包括孕婦、嬰兒。

O°Airject標準消毒套裝內含一部「MyJect」自家噴霧器及兩部「Minijet」手提噴霧器，機身輕巧便攜，採用USB充電。將消毒液放入樽後即可直接噴在各類小物件上，例如餐具、玩具、文具、衣物、鞋子等，即時殺菌消毒；亦可隨意擺放在房間、洗手間、廚房、辦公室或車廂內，全方位進行環境消毒及殺菌。

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GK淨可立殺菌清潔噴霧尤其適合家中有飼養寵物的飼主使用；經實驗證明，除了可殺滅各類型病菌病毒，更可殺滅引起異味的細菌，去除難而對付的氣味和尿味，並有效預防霉菌和黴菌滋生。採用水性溫和配方，不含刺激成分，適用於任何硬表面，清潔及消毒一步到位。使用時還會散發茉莉花香味，一噴一抹即同時殺菌、消毒、清潔，實行簡易消毒。

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感染危機四伏 自我檢測倍安心！

疫情爆發至今，多區的污水檢測呈陽性，區內居民都人心惶惶，紛紛湧到檢測站求安心；然而，對於不需強制檢測又有疑慮的市民而言，最好方法還是以快速抗原測試包在家進行初步自我檢測，一方面可得知自己有否中招，另一方面亦可遠離人群，減低感染風險，保障自己。

屯門強制檢測人潮 (圖片: HK01)

Leciel Medical推出SOFTEC SARS COV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test Kit易鼻腔拭子/咽喉拭子快速抗原測試盒，可為身處高風險地區的市民提供價格相宜的自我檢測；產品通過歐盟CE認證，在家中即可自行新冠病毒檢測，減低在外與人接觸的機會。檢測只需１５分鐘便知結果！

➤Leciel Medical－五盒裝 SOFTEC SARS COV-2 (COVID-19) Antigen Rapid Test Kit 快速抗原測試盒 $480/5盒

IAP一直專營醫療衛生防護及急救用品 ，隨社區的隱形傳播鏈不斷上升，更推出新冠病毒快速抗原檢測試劑 (COVID-19 Rapid Antigen Test)，能有效檢測Delta及Omicron，獲歐盟及ISO認證，準確度高達95%，安全可靠。只需簡單4個步驟，15分鐘即有結果。適合公司團體、醫護人員、曾出席活動/宴會者等有需要人士，可及早得知身體狀況，有效保障自己及家人安全。

疫苗或助減低病徵 接種前必先檢查！

隨著政府推出疫苗通行證計劃，將會愈來愈多市民選擇接種新冠疫苗，但由於接種期間傳出不少副作用的個案，包括面癱、中風、心臟病發、流產及死亡等風險。雖然沒有證據顯示因疫苗而起但亦令有心接種疫苗人士卻步。建議大家於接種疫苗前接受身體檢查，能有助清楚了解身體潛在狀況及風險，提供多一重保障。

莊柏醫療推出精選的「安心注射疫苗驗身計劃」，涵蓋73項項目，包括血脂、糖尿病、肝腎功能檢測，讓有需要人士了解自己的身體狀況及接種風險；同時亦可提早預防慢性病的風險。現時購買更有特別優惠，大家有興趣的就要把握機會！

➤莊柏醫療73項－安心注射疫苗計劃 [疫苗前身體檢查(小童及成人適用)] $1,500。

防禦功夫要做足 揀選口罩有妙法！

疫情嚴峻，無法在家工作的僱員，平日上班、外出都要戴住口罩一定倍感焗促，一個保護性高又透氣的口罩就顯得尤其重要。著名口罩生產商IAP決定引入日本技術，於本地開發冰涼口罩，其設計加入了ESPP親膚底布，不會出現戴口罩時的侷促感。這款冰涼口罩的防護級別屬於ASTM Level 3，能隔除99%空氣中的病毒，有效預防新冠肺炎。

平日上班、外出都要戴住口罩一定倍感焗促，一個保護性高又透氣的口罩就顯得尤其重要 (圖片: FreePik)

➤[香港製]IAP 成人冷感冰涼外科口罩 - 獨立包裝 (Level 3) (白色) $70.2。

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