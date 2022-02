新冠肺炎｜單寧酸能抑制病毒活性？營養師推介10種食物補充方式

新冠病毒開始威脅香港、台灣的社區安全,如何提升自我免疫力開始受到大家關注。台灣中研院及中國醫藥大學去年發表的研究成果「單寧酸可以抑制病毒活性」也被瘋傳,Heho營養師來告訴大家有哪些食物富含單寧酸,補充的時候又有哪些注意事項呢?



2020 年發表於《美國癌症研究雜誌 (American Journal of Cancer Research)》,由台灣中央研究院院士、中國醫藥大學校長洪明奇帶領的團隊首次發現單寧酸會雙重抑制新冠病毒進入體內的關鍵蛋白酶和跨膜蛋白酶絲氨酸2,能有助於抑制病毒活性。消息一出,大家開始想補充富含單寧酸的食物。

單寧酸的天然來源

單寧酸,又稱鞣酸,是一種水溶性的多酚類,常見於植物當中,包含香蕉、葡萄、柿子、綠茶、石榴、番石榴、漿果、甜桃、高粱麩皮、葡萄酒,不只有抗氧化的功效,近期也有大量研究單寧酸抑制發炎、纖維化、感染及癌症的機轉,不過臨床的應用都還需要更多研究證實。

富含單寧酸食物 記得和蛋白質、鐵質分開吃

以上提到富含單寧酸的食物,要盡量與蛋白質分開吃,如牛奶、豆漿、海鮮或肉類等,因為大量的單寧酸容易與蛋白質結合凝固成塊,容易引起消化不良、腸胃不適,或是腸胃蠕動減慢導致便秘;同時,因為單寧酸會抑制鐵質吸收,所以也不建議與正餐一起吃,因此建議食用時間至少間隔2-3小時。

難從天然食物吃足量 酌量攝取維持體內濃度

雖然在實驗上發現單寧酸可以有效抗病毒,有望成為未來治療新冠肺炎藥物的一線曙光,但實際上很難從天然食物攝取達到有效劑量,洪明奇在某次受訪中提到,「若要從葡萄酒中得到有效劑量的單寧酸,大概需要喝一升」,但是在得到足夠的單寧酸之前,過多的酒精會所帶來的傷害遠遠超乎單寧酸帶來的益處,包含導致脂肪肝、損害腦部及消化系統,並提高心血管疾病和癌症風險等。

因此,在等待將單寧酸應用於抗新冠病毒的治療之餘,建議每天多吃各色蔬菜、適量吃水果,可以搭配綠茶作為飲品,維持均衡的飲食型態以保持免疫力,落實防疫新生活,才是最佳防疫法寶!

參考資料:

Tannic acid suppresses SARS-CoV-2 as a dual inhibitor of the viral main protease and the cellular TMPRSS2 protease

