疫苗通行證｜獲「醫生紙」可免打針? 10條疫苗豁免證明Q&A你要知

第五波新冠疫情肆虐下，當局宣布將於2月24日起推行疫苗通行證計劃，市民到時在進入食肆、超市、街市及商場等表列處所時，須至少已注射一針新冠疫苗。

可是不少市民因憂慮自己的身體狀況，而希望醫生可簽發「醫生紙」豁免打針。到底一般人的身體在出現甚麼情況下，醫生才有機會簽發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（下稱豁免證明書），本文將梳理出10條Q&A解答相關疑問。

隨着疫苗通行證即將推行，預料近期接種疫苗的人士將大增。(資料圖片)

成人4月底起須打齊兩針

食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青周二(8日)宣佈，疫苗通行證將於2月24日起分三階段進行，當中D類食肆將於本周四（10日）起率先試行，公共交通工具方面則暫未有計劃推行。

第一階段：12歲或以上人士進入指定處所，必須接種最少一劑疫苗



第二階段：4月底起，18歲以上人士進入指定處所須接種最少兩劑疫苗；至於12至17歲人士，則暫可維持至少接種一劑



第三階段：6月底起，所有進入指定處所的18歲以上人士，如果接種兩劑疫苗已超過9個月，就必須接種第三劑。



因此在疫苗通行證計劃下，目前只有兩類人士暫可獲豁免不再此限，包括12歲以下小童，及經醫生證明因健康原因而不適合接種疫苗的人士。

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醫生簽發「疫苗醫學豁免證明書」十大疑問

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1. 豁免證明書與醫生一般簽發的「醫生紙」有何不同？



豁免證明書的範本統一由衞生署制定，且設有加密二維碼，其預設有效期為90天，最長為180天，實際有效期由醫生根據臨床情況決定。

有效期已過的豁免證明書會隨之失效，持有人不能用以進入「疫苗通行證」下的相關處所。

2. 何者有權簽發豁免證明書？



醫管局醫生和私家醫生均可分別透過醫管局的臨床醫療管理系統和政府的醫健通系統，為市民以電子方式簽發豁免證明書，這些電子豁免證明書均提供印有加密二維碼的紙本。

部份如未登記醫健通系統的私家醫生，目前仍可按衞生署範本以非電子方式簽發未有加印加密二維碼的紙本豁免證明書，不過這類紙本豁免證明書至4月30日後將不獲承認。

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3. 疫苗通行證實行後，市民須隨身攜帶紙本豁免證明書？



市民在下載了醫生為其簽發的電子豁免證明書後，可把證明上載至安心出行作記錄及展示，無須隨身攜帶紙本證明。

4. 是否需要付款以取得豁免證明書?



有關費用會如同一般醫療服務，跟從市場收費。

5. 醫生簽發豁免證明書的收費，能否以醫療券支付?



可以。

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6. 醫生簽發豁免證明書有何準則？



衞生署已向私家醫生發出指引，列明不適合接種疫苗的醫學原因。其中，不適合接種疫苗的醫學原因包括對兩款本港提供的新冠疫苗均有嚴重即時過敏反應，例如出現休克、呼吸困難或血壓下降等症狀。

醫生只會在證實相關人士並不適合接種上述兩款疫苗後，才會發出豁免證明書。

7. 懷孕及哺乳期婦女能否獲得豁免？



數據顯示孕婦若患上新冠肺炎，有較高機會出現嚴重病況，尤其是在懷孕第三階段。帶病徵的新冠病毒感染，亦會增加兩至三倍早產的風險。

因此，衞生署建議孕婦應該接種信使核糖核酸新冠疫苗，亦即復必泰疫苗。計劃懷孕中的婦女、剛剛生產後的婦女或哺乳期的婦女均可接種復必泰疫苗。

香港婦產科學院亦建議懷孕期婦女應該接種新冠疫苗。專家委員會亦於去年 12月更新建議，建議懷孕及哺乳的婦女可跟隨一般成年人的安排，接種包括第三劑在內的疫苗。

▼同場加映：接種疫苗前後須知（按圖👇👇👇）

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8. 如遺失印有加密二維碼的紙本豁免證明書，應如何重新領取？



如遺失印有加密二維碼的紙本豁免證明書，相關人士應向發出有關豁免證明書的醫生要求重新列印，是否重新收費由個別醫生決定。

9. 豁免證明書能否用作跨境出行?



市民應自行了解目的地的入境要求，包括當地是否接受任何不適合接種疫苗的證明書及其規格。

10. 如持有豁免證明書，會否妨礙日後想接種疫苗的意願？



持有豁免證明書並不會妨礙相關人士日後接種疫苗的打算，當局將繼續向接種人士提供新冠疫苗資訊，並在他們了解及同意接種須知後，才為他們接種疫苗。

如何上載針卡/豁免證明書至「安心出行」?

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1. 確保「安心出行」更新至3.0.2版

2. 打開「安心出行」

3. 按「電子疫苗接種及檢測紀錄」功能

4. 按「2019冠狀病毒電子針卡/豁免接種疫苗證明書」圖案

5. 掃瞄紙本疫苗接種紀錄/豁免證明書上的二維碼後，「2019冠狀病毒電子針卡/豁免接種疫苗證明書」的「+」號將消失，紀錄將儲存於「安心出行」程式內

6. 出入處所掃瞄「安心出行」時，將自動顯示電子針卡或豁免證明書的二維碼

7. 如紀錄未有成功儲存，頁面會以紅色顯示「未有儲存接種紀錄」，用戶須再重覆上述步驟

