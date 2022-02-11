菜價升轉食急凍菜失營養？ 六大冷藏貼士保營養六類蔬果忌放雪櫃

近日有跨境司機及內地人員懷疑感染新冠病毒，令多輛中港貨車滯留文錦渡口岸，影響內地輸港的蔬菜供應，導致本港街市近期菜價大幅上升，有菜心售價甚至高達50元一斤。

面對菜價高昂，如果轉以急凍蔬果作為代替品原來亦不代表營養攝取會降低，只要留意以下選購及雪藏的貼士，急凍蔬果的營養成份有時甚至可以比新鮮蔬果還要高！

受到內地輸港蔬菜因疫情而減少供應，本地菜價一度大幅上升。(資料圖片)

急凍蔬果營養可比新鮮蔬果高

美國烹飪科學家Ali Bouzari過去曾發表研究指，急凍本身是保存食物營養最重要的方法，與新鮮蔬果相比，急凍的蔬果可以含有同樣多的維他命，有時甚至更多。而北卡羅來納州立大學的人類健康植物研究所所長Mary Ann Lila亦解釋指，冷藏除了可保存蔬果維他命外，同樣亦有助保存預防疾病的植物化合物。

美國農業部植物學家Gene Lester解釋指，一般急凍蔬果是在蔬果最成熟一刻進行採摘，其營養素、維他命和礦物質可比商業上的新鮮蔬菜高出10％至50％，因此急凍蔬果保存了該蔬果最豐富的營養，而新鮮蔬果的營養有時卻會在運輸途中因氧化而流失。

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急凍蔬果如何解凍避營養流失？

因此，上述專家亦有以下急凍蔬果的選購及雪藏貼士，讓急凍蔬果的營養避免流失:

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1. 宜選擇不加醬油、鹽的急凍蔬菜或不加糖的水果，以獲得最佳營養。



2. 宜選購質地堅硬乾爽的急凍蔬果，如質地呈柔軟、糊狀或潮濕，或意味該蔬果曾被解凍或重新冷藏。



3. 保持雪櫃門關閉，因次打開雪櫃門都有機會令雪櫃內的急凍蔬果營養流失。



4. 將急凍蔬果存放在雪櫃深處，避免局部解凍的情況出現。



5. 宜微蒸或微波方式為急凍蔬果解凍，避免過份加熱，以保留蔬果的營養。



6. 急凍蔬果解凍後宜加入檸檬汁，以補充蔬果中流失的維他命C，同時可令蔬果外表更有光澤，味道更新鮮。



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六種蔬果忌放雪櫃 部位宜放陰涼處

不過，原來並非所有蔬果都適合冷藏，部份蔬果放入雪櫃後輕則影響口感味道，重則會令營養流失，當中包括以下蔬果：

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薯仔：薯仔豐富的澱粉質會在低溫環境下分解，宜儲存在陰暗乾爽處



大蒜：在低溫環境下易發霉，宜儲存在陰暗乾爽處



番茄：番茄的細胞壁在低溫下會被破壞，令其表皮現色斑，甚至變質，故番茄只需放在避免陽光直射的室溫處即可



洋蔥：雪櫃濕氣重的環境，會令爽脆的洋蔥口感變得軟身，更易發霉，因此洋蔥宜放在涼爽乾燥且通風的地方保存



青瓜：青瓜的表皮容易在雪櫃內凍傷，失去爽脆口感，青瓜的最佳保存溫度則為10至12度間



青椒：雖然最適合貯存青椒的溫度為7至8度，不過青椒如在雪櫃的冷藏時間過長，亦會被凍傷變黑



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資料來源：《CNN》