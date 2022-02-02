補腦飲食｜4種蔬菜排毒又護腦　芫荽助排出腦部重金屬防阿茲海默

提到芫荽，每每會引起好惡的正反論戰，有人認為添加在食物上提味又好吃，有些人則是憎惡芫荽氣味，見芫荽如臨大敵。



但某些植物其實具有其天然的療效，有助人類排毒護腦，芫荽便是其中一種很厲害的「排毒蔬菜」。

4種蔬菜排毒又護腦（點圖放大👇👇👇）

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1. 椰菜：可以協助肝臟的異硫氰酸酯（Isothiocyanate）

椰菜含有異氰酸酯，具提高肝臟解毒機能的功能，並有抗癌作用，肝臟是體內負責解毒的器官。肝臟機能高時，直接支持解毒功能，可以有效預防阿茲海默症。此外也含有抗氧化作用強的維他命C、修復胃粘膜的甲基蛋氨酸（Methylmethionine）等，是有益健康長壽的一種蔬菜。椰菜芽和椰菜相比，營養價值高、極具魅力，其含有維他命C約椰菜的四倍，食物纎維約有3倍。

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2. 芝麻葉：具幫助肝臟的硫化葡萄糖苷（glucosinolates）

芝麻葉可嚐到像芝麻的味道，有獨特辣味，這是因硫化葡萄糖苷成分的緣故，可以幫助肝臟解毒機能。有提高排毒效果的作用。它和椰菜同屬十字花科植物，也含有提高肝臟機能的異硫氰酸酯。只要肝臟很有元氣的話，體內的有害物質就很難囤積。

芝麻葉可以使造成認知機能退化的同半胱胺酸（Homocysteine）無毒化，因為它含有使其無毒化的維他命B1和葉酸。提高肝臟機能的同時又可以使同半胱胺酸無害化，這樣的雙重效果對阿茲海默症的預防及改善有很大的幫助。

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3. 蘿蔔：「有蘿蔔泥就不需醫生」

蘿蔔除了維他命及礦物質之外，含有消化酵素，有整腸作用。還有，當磨成泥狀，細胞被壞時會產生異硫氰酸酯（Isothiocyanate）。蘿蔔泥有辣味即是異硫氰酸酯產生的。異硫氰酸酯也有殺菌作用，可阻礙胃腸內大腸菌及霉的生長。此外，蘿蔔也含有稱為澱粉酶及氧化酵素的消化酵素，對胃脹及消化不良的預防及改善有幫助。

4. 芫荽：將囤積在腦部的重金屬排出

芫荽是一種非常好的蔬菜，含有豐富的維他命及礦物質。可以促進水銀和鉛等重金屬的排泄作用，所以被稱為最強的排毒蔬菜。除了對沙門氏菌和念珠菌等的抗菌作用之外，也有強力的抗氧化作用，也能消除胰島素抵抗性，具有種種健康效果。在動物實驗已確認對生殖器及腦部囤積的重金屬（鉛）有促進排出效果。也可以成為阿茲海默症預防的強力盟友，要積極攝取的食材代表。

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