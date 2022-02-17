運動｜行路、踩單車哪個好處多？醫教最佳燃脂組合這樣走路效果好

現代人生活忙碌，但是身體健康也要顧，不少人選擇在放假時做些簡單的運動，其中走路和騎單車因為不需太多配備、做起來也非常容易，因此是許多人的運動首選。



不過若真比起來，走路和騎單車，到底哪一項運動比較好呢？對此，台灣重症科醫師黃軒日前在個人Facebook上幫大家統整了兩者各自的好處，以及分析兩者長期對健身的效果。

走路和騎單車到底哪一項運動比較好呢？（按圖👇👇👇）

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快走速率調整好，每分鐘都有健身效果

黃軒表示，雖然走路算是一種輕度運動，但其對於塑身和燃燒脂肪，也有非常好的效果；在平地上行走時，步行30分鐘可消耗約200大卡的熱量。且根據2018年《英國運動醫學雜誌》的研究顯示，走路時維持在時速每分鐘100步以上的速度，每分鐘都能有健身效果。另外，走路不僅可以減少腿部脂肪，還可以減少全身脂肪，因此黃軒也建議大家，可以透過改行走地形，例如斜坡地，來燃燒更多的卡路里。

健身騎單車，短時間內有效燃燒脂肪

騎單車的部分，黃軒表示根據健身和訓練研究，以騎單車當作健身運動，可達到最大心率的60%～70%，因此可在短時間內有效燃燒脂肪。另外若從消耗卡路里來看，騎單車每30分鐘可以燃燒300大卡，比走路高出了約100大卡；且黃軒更指出，根據2010年的一項研究，室內騎單車若配合低熱量飲食，更具有降低體重和體脂肪的效果。

最佳鍛鍊組合怎麼搭配？

黃軒表示，英國運動健身專家Penny Weston曾指出「如果你想鍛煉腿部肌肉酸，並獲得健美的腳，我認為同時進行走路和騎單車是理想的選擇，特別是在斜坡等地形上行走，因為維持肌肉所需的卡路里是脂肪組織的四倍。」也就是說，其實走路和騎單車都是大家很好的運動選擇。

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長期走路、騎單車，都能有效降低心血管疾病和癌症風險

黃軒指出一項2015年研究，其分析了1843人的42項實驗數據，發現經常走路能降低血壓、心率、體脂肪、肥胖、膽固醇、以及抑鬱症等相關心理健康問題。另外此項研究還發現，經常走路的人死於心血管疾病的風險，比使用交通工具的人低36%。

而針對單車，黃軒引述另一項2017年，英國格拉斯哥大學發表的研究，發現騎單車上下班，也可將心血管疾病和癌症等死亡風險降低41%。因此換句話說，不管是走路還是騎單車，對於人體長期的健康都非常有益，至於確切運動的效果還需取決於個人因素，例如訓練頻率和飲食習慣等等；主要的關鍵就是「必須動起來，不要一直坐著、躺著不動」！

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：走路和騎單車哪個好處最多？醫師分析最佳燃脂組合，這樣走路「每分鐘都有健身效果」】

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