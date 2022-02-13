腰痠背痛｜身體痠痛用熱敷墊、電熱毯緩解？當心用錯使症狀惡化

每當寒風颼颼吹，你的身體是不是就開始痠痛？



適當使用熱敷墊，可緩解身體疼痛不適，但若使用錯誤，很可能導致燙傷或加重不適！

能發熱的熱敷墊、電熱毯，都能拿來熱敷嗎？（按圖）

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熱敷墊與電熱毯 功能不一樣

能發熱的熱敷墊、電熱毯，都能拿來熱敷嗎？台灣桃園敏盛綜合醫院物理治療師許庭豪表示，熱敷墊與電熱毯兩者功能完全不同，電熱毯溫度較低，僅供保暖功能；動力式熱敷墊則屬於醫療器材，溫度較高，專供人體熱敷使用，使用時須謹慎注意溫度與時間的控制，否則容易燙傷。

非疼痛都能熱敷 當心症狀惡化

但並非所有的疼痛都適合靠熱敷緩解！台灣許庭豪物理治療師指出，急性拉傷、扭傷急性期、懷疑有內出血、皮膚狀況不佳像是有傷口或濕疹的患者，都不適合使用熱敷墊，這些情況若加以熱敷，反而會使症狀惡化。

此外，糖尿病患等皮膚知覺異常者、意識不清者，都可能因熱敷不當造成燙傷，應避免使用；嬰兒通常無熱敷必要，故不建議使用。

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熱敷溫度、次數須注意 睡覺勿使用

臨床上常有老人使用熱敷墊燙傷的案例，台灣許庭豪物理治療師再三叮嚀，務必正確使用熱敷墊，建議溫度設定在40℃-50℃之間，不超過50℃，可多墊一條毛巾或隔著衣服熱敷，不要直接接觸皮膚，以免燙傷。每次建議熱敷15-20分鐘，一天可熱敷4次以內，熱敷過久反而沒有好處，切記睡覺時不要使用。

挑選動力式熱敷墊 應具衛生福利部核准

台灣食藥署也提醒，動力式熱敷墊在台灣屬於第一等級醫療器材，購買時務必挑選具有台衛生福利部核准之醫療器材許可證字號、廠商名稱地址、製造日期等資訊皆標示完整者，避免購買品質不良的來路不明產品，而且應挑選溫度與時間都可設定的熱敷墊產品。此外，購買後必須詳細閱讀使用說明書後再使用，才能確保熱敷墊使用正確，安心又安全。

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