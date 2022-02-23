新冠肺炎｜缺乏維他命D染疫後易重症增死亡率？專家一文拆解迷思

維他命D是對於維持骨骼健康不可或缺的營養素之一，根據以色列巴伊蘭大學研究表示，維他命D缺乏與COVID-19的嚴重程度及死亡率之間存在相關性。



研究人員於2020年4月至2021年2月之間，針對加利利醫療中心（GMC）收治1,176名確診者進行分析，發現缺乏維他命D（低於20 ng/mL）者染疫後出現重症的機率，比維他命D超過40ng/mL的民眾高出14倍，此外，維他命D充足的患者死亡率為2.3%，但維他命D缺乏組的患者死亡率卻為25.6%。

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此外，該研究也針對年齡、性別、季節、慢性疾病等機制進行調整，發現維他命D的高低和染疫後重症及死亡率有顯著的影響，以色列巴伊蘭大學醫學院博士Amiel Dror指出，「根據研究結果表明，維持正常的維他命D是很重要的，體內富含充足的維他命D對於染疫患者是有益的。」

Amiel Dror 表示，這項研究可以突出 COVID-19 方面維他命D缺乏的風險，維他命D通常與骨骼健康有關。我們已經證明它也可能在其他疾病過程中發揮重要作用。

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參與研究的內分泌專家Amir Bashkin博士補充，維持充足維他命D對於呼吸道疾病的適當免疫反應有不少好處，尤其現在是新冠肺炎疫情期間，充足維他命D更加重要。

不過研究人員之一的Michael Edelstein教授表示，目前還不清楚為何有人染疫後會演變為重症，有些人則不會，而感染前維他命D不足與重症之間的關係，並不代表患者染疫後會降低重症的風險，不過這個研究確實強調了維他命D的重要性。

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