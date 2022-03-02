心肌梗塞｜壓腳板底能防血栓？專家解迷：不能預防心臟、腦部血栓

血栓一旦發生，可能還會增加腦中風、急性心肌梗塞的機率，而近期網路流傳「一招勾腳底板（壓腳板底）預防血栓」的影片，對此台灣林口長庚心衰竭中心主任謝宜璋指出，勾腳底板可能是用於預防深層靜脈血栓，而非腦部、心臟的血栓。



台灣謝宜璋醫師指出，「用勾腳底板預防血栓」指的可能是腳部的靜脈血栓，而非是發生於心臟的血栓，像是搭長途飛機時，久坐不動容易會產生深層靜脈血栓，若透過勾腳底板，基本上可以達到運動效果，有可能較不會造成深層靜脈血栓，不過目前只是理論，還需等科學研究證實。

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長期久坐、少運動者 較易發生深層靜脈血栓

台灣謝宜璋醫師表示，如果周邊動脈血管狹窄，就會造成下肢血流不足可能會造成潰瘍、或是走路時會覺得痛、跛行等。另一方面，假如是長期久坐、沒有運動者，比較容易發生深層靜脈血栓，另外，血液凝結分子異常者、癌症患者也較容易發生深層靜脈血栓。

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呼吸困難、胸痛、咳血 當心來自於深層靜脈血栓造成的肺栓塞

若發生深層靜脈血栓時，會造成腳部腫脹，「不過一般而言大多為發生在患部的單側下肢，臨床上有時候症狀會類似蜂窩性組織炎，但只要就醫，就能藉由超聲波等檢查判斷出靜脈是否發生血栓。」

台灣謝宜璋醫師表示，身體結構上，靜脈是回流到右心房，之後會再流到肺動脈，因此若血栓不幸從下肢靜脈中掉落而回流至心臟，有時會塞到肺動脈血管，而造成肺栓塞，若出現肺栓塞，就會阻擋血流至肺部進行氣體交換。

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這時患者就會出現呼吸困難、胸痛、咳血的症狀，而基本上肺栓塞的治療會給予抗凝血藥劑，看能否將血栓溶解並預防更多的血栓產生。

而除了勾腳底板外，還有哪些運動可以預防血栓發生呢？台灣謝宜璋醫師表示，建議做適合自己的運動就好，應避免激烈運動，像是年長的長輩族群適合走路、散步，年輕人可能就需要更多耗氧量的運動，不過還是要在自己身體可負荷的範圍內。

要預防血栓，除了久坐時應起身動一動外，像是維持均衡飲食、控制三高、戒煙且減重、維持健康的生活習慣也很重要，另外，謝宜璋醫師也建議維持規律的適當運動習慣。

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