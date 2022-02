腦中風｜二次中風機率高別擅自停藥！一文看清保養治療預防重點

「醫師,我爸的手又突然舉不起來!是不是又中風?!」病患兒子焦急地問。經醫師檢查判斷,該病患是再度中風,須儘速住院治療。翻了翻病歷,醫師問道:「伯伯已經一年沒有回診,他有在其他醫院追蹤嗎?」病患兒子回覆:「上次中風住院治療後,他有吃藥一段時間。後來恢復得不錯,所以就沒繼續吃藥…」。



「擅自停藥對中風患者而言,是非常危險的事!」台灣中國醫藥大學附設醫院神經部主治醫師楊玉婉醫師強調,「中風是相當嚴重的疾病,患者一旦中風過,日後二度中風的機會很高,務必持續服藥控制!」部分患者在使用抗血小板藥物一段時間後,可能出現一些副作用,例如腸胃不適,黑便或出血等〔1〕,可與醫師討論是否有需要調整藥物,切莫擅自停藥!

腦血管梗塞導致缺血性腦中風

腦中風分為缺血性中風與出血性中風,其中以缺血性中風發生率最高,佔所有中風比例約八成。〔2〕缺血性中風是因為腦血管梗塞,使腦組織無法獲得足夠血液,而缺氧壞死〔3〕;出血性中風則因腦血管破裂,腦出血壓迫腦組織並導致腦壓升高,進一步影響腦功能〔4〕。

「患者常幾分鐘前還好好的,突然間血管就塞住了。腦血管阻塞後,負責供應血流的區域會失去功能。」台灣楊玉婉醫師說,掌管肢體動作的區域中風,患者會肢體無力、不聽使喚;掌管語言的區域中風,患者會聽不懂別人說的話、或想說說不出話、或者雞同鴨講;掌管視覺的區域中風,患者會感到突然看不見。

腦血管梗塞導致缺血性腦中風(照護線上授權使用)

台灣楊玉婉醫師補充,若未及時治療,缺氧的腦細胞將在短時間內壞死,導致相關後遺症,甚至失能、癱瘓、死亡。如果發現家人突然臉部表情不對稱、單側肢體無力、口齒不清,很可能就是中風,請迅速就醫!〔5〕「缺血性腦中風與出血性腦中風的危險因子類似,」楊玉婉醫師表示,「諸如高血壓、高血脂、糖尿病、抽煙等,皆會影響血管健康,增加腦中風的危險。」〔6〕

血栓阻塞問題多,影響不只腦中風!

台灣楊玉婉醫師解釋,造成缺血性腦中風的原因很多,部分導致缺血性腦中風的血栓是源自於心臟,正常情況下心房與心室會規律收縮,讓血液順暢通過,推動全身血液循環,但當心房顫動出現時,心房無法有效收縮,血液便可能在心房滯留。滯留的血液會形成擾流,漸漸形成血塊狀的血栓,當血栓進入全身循環,便可能對各器官造成影響。

楊玉婉醫師提到,血栓隨血液流動至全身,可能造成周邊動脈阻塞疾病。流入腦部造成腦中風、流入腎臟造成腎臟中風、流入四肢造成肢體中風。

楊玉婉醫師說,「有些患者因為高血壓、高血脂、糖尿病而導致動脈粥狀硬化,血管壁變得凹凸不平、狹窄,造成擾流、淤積,進而發生阻塞。」腦中風患者的病況較複雜,得面對多種併發症,且再次中風的機會高,需多加留意。

持續治療不中斷,預防再次腦中風

缺血性腦中風治療得從病因著手,楊玉婉醫師說明,「若因粥狀動脈硬化所致,通常會使用抗血小板藥物;若是心律不整導致血塊形成,要嘗試矯正心律不整,並搭配抗凝血藥物。治療並不相同」

阿斯匹靈是臨床上常用的抗血小板藥物,但使用一段時間後部分患者可能有腸胃不適、潰瘍,甚至胃出血的狀況,楊玉婉醫師解釋,若有類似狀況或對阿斯匹靈過敏,患者可與醫師反映,更換另一種抗血小板藥物,切勿因此擅自停藥。「如果患者血管狀況很差,短期內再度中風的風險較高,我們會在急性中風期使用『雙抗治療』。」楊玉婉醫師分析,使用一種抗血小板藥物,稱為「單抗治療」;使用兩種抗血小板藥物,則為「雙抗治療」。雙抗治療有助降低二度中風的風險,醫師會評估每個病患的狀況,平衡患者再次中風及可能出血的風險訂定治療計劃。

預防再次腦中風重點提醒(照護線上授權使用)

楊玉婉醫師分享,腦中風患者平時要補充足夠水份,當身體脫水時,血液會較濃稠,而影響腦部血液灌流。平時應避免隨意推拿、按摩前後頸部,以免造成頸動脈傷害、剝離。此外,泡熱水澡、泡溫泉等行為也應避免,「泡完熱水會感到四肢很溫暖,但周邊血管舒張時,腦部血流可能變少,而讓人感到頭暈,對中風患者更是不利。」

貼心小提醒

中風患者請務必戒煙,按時服藥,控制高血壓、高血脂、糖尿病,不要讓血管繼續惡化,楊玉婉醫師叮嚀,千萬別因疫情中斷回診、擅自停藥!若服用抗血小板藥物後,出現腸胃不適、解黑便,請主動告知醫師,以利醫師調整藥物。

腦中風、心血管疾病患者在感染新冠肺炎、流感、肺炎鏈球菌等疾病時,較容易出現併發症,重症發生率、死亡率都會大幅提升〔7〕,楊玉婉醫師一再提醒,「若能夠接種疫苗請及早接種,才能減少併發症。」

