中風｜進入低溫環境後2小時最容易中風？3招保暖避免血管瞬間收縮

過了一個週末的好天氣，這週又要開始變天了，又冷又濕的天氣，讓體感溫度更低。而在氣溫差異大的時候，也是最容易中風的時候，而且真正中風的警訊，是很容易被忽略的。



進入低溫環境後的2~3小時，最容易中風

根據台灣國民健康署資料顯示，最容易中風的時間，是「進入低溫環境後的2~3小時」。

▼ 中風常見症狀（按圖 👇👇👇）

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很多人一定疑惑，為什麼不是進入低溫環境的「瞬間」，而是「2~3小時」呢？因為進入低溫環境2~3小時之後，會感覺「沒有那麼冷了」，但在進入低溫環境時，血管瞬間收縮造成的「血栓」，這時候也差不多已經堵塞血管、準備造成中風了。

但由於很多人覺得自己「已經沒那麼冷了」，所以這時候反而忽略了身體中風的警訊，比如頭痛、頭暈、身體變得不那麼靈活、講話變得不太清楚等，錯過了中風的黃金救援時間。

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溫差是最大殺手

不過身體在進入低溫環境後，的確會調節體溫，也會做其他的保暖措施來讓自己變得溫暖，應該是更不容易中風的時候。

但「溫差」還是一個最可怕的殺手，大家都知道「熱脹冷縮」的原理，而其實血管也會有熱脹冷縮的現象，所以在日夜溫差大、特別冷的時候，就是容易讓血管劇烈收縮，誘發血管斑塊剝落、造成血栓而中風的時候。

所以最好的方式，就是要盡可能的降低身體感受到的溫差，像是很多人只會在「感覺冷」的時候，才開始穿上厚衣服、開暖氣，或是用暖暖包等各種方式來保暖，只要感覺身體暖起來，就很容易覺得已經「沒事了」，其實自己無意中創造了「溫差」而不知道。

正確保暖的3步驟（點擊下圖看清👇👇👇）

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一、隨時隨地保暖頭頸部

因為人是恆溫動物，體內的「核心溫度」會一直固定在攝氏36.5~37度左右，而身體會透過流汗、血管散熱、發抖來維持核心溫度的平衡，所以正常來說，即使外面很冷，胸口、腹部也會維持一定的溫度。

但頭頸部的血管多，又有很多重要的血管聚集，如果出現問題會直接影響腦部，發生時間快、搶救時間短，所以台灣三軍總醫院腦中風暨神經重症加護病房主治醫師周中興也提醒，建議可以一直戴著帽子保暖頭部、並圍上圍巾保暖頸部，讓血管不管怎麼進出低溫環境，都能保持在一定的溫度下，不要因為溫差而劇烈收縮。

二、多喝水

而血管劇烈收縮會造成中風，是因為血管收縮的時候，斑塊會跌落、堵塞住血管，而會有斑塊，是因為血液的黏稠度特別高，通常是因為天氣冷、體內水分不足造成的。

所以在進到低溫環境的時候，反而要注意多喝水，讓自己的血液黏稠度降低，比較不容易形成血栓。而喝水的水溫也不要太燙、太冰，建議要跟體溫差不多，反而更容易讓身體吸收。

三、注意中風的早期警訊：頭痛、頭暈、疲倦、講話不清楚

另外，很多人知道中風會有臉歪嘴斜的症狀，但低溫時造成的頭痛、頭暈其實也可能是一個警訊，如果在寒冷的時候，又常常覺得頭痛、頭暈，甚至是容易疲倦、講話不清楚，除了趕緊戴上帽子保暖之外，建議讓自己坐直、閉目休息一下、並多喝水，不要再讓動作擾亂血液，可以穩定下來。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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