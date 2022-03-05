脷苔｜出現地圖舌身體哪裡出問題？專家拆解迷思　這類人較常出現

早起刷牙時，若看見舌頭出現一圈一圈花紋時，先不要急著判斷為舌癌，可能是發生「地圖舌」的狀況！



台灣耳鼻喉科醫師詹文祥表示，大部分地圖舌多為無症狀，此外，台北市立聯合醫院中醫科謝旭東醫師指出，舌頭與脾胃功能、食道、胃等消化道息息相關，若出現地圖舌，可能是消化道系統出現異狀。

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地圖舌大部分無症狀、無痛 耳鼻喉科醫師：不用過度擔心

地圖舌又稱作良性的遊走性舌炎，詹文祥表示，許多患者會發現舌頭上出現一圈一圈的花紋，一般民眾看見都會擔心是不是舌癌的症狀，不過大部分都是正常的，不用過度擔心。

地圖舌的症狀為舌頭上出現幾塊不規則形狀的紅色斑塊表面光滑，且顏色變為深紅色，若仔細看的話，舌頭上佈滿一根根小肉突，當肉突消失就會發生地圖舌，大部分的地圖舌為無症狀，患者大部分都不會痛，不過有少數人會覺得舌頭有灼熱感。

小朋友較常出現地圖舌？（按圖👇👇👇）

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小朋友較常出現地圖舌！謝旭東：舌頭與腸胃功能有關

台灣中醫師謝旭東表示，中醫常說「舌為脾之外候，苔為胃氣所生，小兒脾常不足。」臨床上發現小朋友較常出現地圖舌，舌頭與脾胃功能、食道、胃等消化道息息相關，而小朋友的腸胃道及消化道還沒發育完全，若是吃到高油、高糖等較無法代謝的食物時，腸胃功能就會受到影響並出現地圖舌，地圖舌症狀持續時間和發生原因有關：

- 感冒時：感冒時常會誘發腸胃發炎，因此許多小朋友是在感冒後才會出現地圖舌，感冒痊癒後地圖舌就會消失。

- 過敏：過敏兒過敏症狀厲害時也會出現地圖舌，因為過敏發作時，胃口會比較不好，這時小朋友的面色就會不好、並出現拉肚子、便秘的症狀。過敏兒也常反覆出現地圖舌。

- 異味性皮膚炎患者：異位性皮膚炎患者較常發生過敏、氣喘、免疫功能問題，在腸胃道功能較差時就會出現地圖舌。

- 接受化療者：接受化療者，有時腸胃道受到影響，食慾較差時時也會出現地圖舌。



此外，台灣詹文祥醫師表示，任何年紀都可能會發生地圖舌，「地圖舌也和免疫系統有關，太累或是情緒壓力大時容易發生，根據研究，地圖舌的男女比大約為 1:2。」

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地圖舌治療方式 從「顧脾胃」開始

地圖舌的治療方式有哪些呢？台灣詹文祥醫師表示，就西醫觀點，不少患者發現自己有地圖舌時都會很擔心地前往就診，不過其實沒有關係，如果沒有其他症狀的話並不需要治療，若患者有飲食不均衡的狀況就會給予治療，而若有些患者覺得疼痛，也會給予止痛藥治療。

而出現地圖舌可能是舌癌嗎？台灣詹文祥醫師解釋，地圖舌和舌癌的確很難區分，若口腔潰瘍超過一週沒有痊癒，或是出現腫塊並感到疼痛就建議趕快就醫，而地圖舌看起來相當像潰瘍，民眾如果發現口腔有異狀，覺得有疑問時也可以諮詢醫師。

台灣謝旭東中醫師則表示，由於地圖舌和脾胃功能有關，因此在中醫可以分為脾氣虛、胃陰虛兩種，脾氣虛者常容易感到疲乏、有氣無力，另外，排便也較軟，謝旭東醫師表示，這些症狀在中醫是典型氣虛的表現，因此會用健脾補氣的方式進行治療，常見健脾補氣的藥材有黃耆、白朮、蒼朮，或是補中益氣湯來健脾補氣。

另外，胃陰虛者較容易上火，相較於氣虛者火氣較大，較容易出現口乾、睡不好、愛喝冷飲的狀況，相較於脾氣虛者，胃陰虛者的臉色較紅，也比較容易出汗，治療方面建議用滋養胃陰的藥材，像是沙參、麥冬、玉竹，或是沙參麥冬也是常用方劑。

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地圖舌預防方式 正常生活作息、顧好腸胃道很重要

地圖舌該如何預防呢？台灣詹文祥醫師表示，建議維持充足睡眠、運動，且保持心情輕鬆，讓體內自律神經的狀態維持穩定，此外，飲食均衡也很重要，建議可以避免刺激飲食（例如：辛辣、酸辣食物）以及煙酒。

此外，台灣謝旭東醫師補充，在小朋友腸胃道尚未發育完全時不要給予過量飲食，應避免高油、高鹽、高糖的食物，而有些人看見地圖舌時會去刷舌苔，希望把紋路刷除，不過並不建議這麼做，對舌頭反而會造成刺激，建議還是先把腸胃問題治好。

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