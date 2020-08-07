【飲水】起床第1杯水要點飲5大重點　加檸檬助排毒？飲錯易中風？

喝水，有助身體排毒、排便、促進新陳代謝，甚至瘦身減肥？有指起床第一杯水更為重要，一日之計在於晨，選對早上起床的第一杯飲料，有助為整天打氣提神，更可抵抗疾病。可是，第一杯水應該喝凍水還是暖水？喝檸檬水或蜂蜜水會更好？喝錯反而會適得其反，看看晨起喝水的須知！

起床後先喝一杯水，有助強身健體。據《Business Insider》訪問營養學家Rania Bataineh, MPH，列舉出5個早上喝一杯清水對健康的好處。

早上喝一杯清水好處多籮籮！（janasabeth/unsplash）

早上喝一杯清水對健康的好處：（按圖）

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1. 快速補充水分

一般大家的睡眠時間為6至8小時，長時間沒有攝取水分或會缺水。營養學家Rania Bataineh表示，起床醒後喝一兩杯水是最快速補充身體水分的好方法。部分人早上醒後喝咖啡，咖啡中的啡因利尿可能反而導致缺水。

如何得知自己缺水？（按圖）

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2. 有助提神

缺水可能會使人嗜睡、沒精打采和無動力，因為水有助身體調節和大腦運作，它還與平衡我們的情緒有密切相關。長時間不吃不喝水後，攝取的第一樣食物能沖擊身體，有助提神。

3. 刺激大腦

日常生活中，水分缺一不可，營養學家Rania Bataineh指，人的大腦由73％的水分組成， 因此保持水分對保持大腦的最佳運作特別重要。一日之計在於晨，早上起床第一杯水令一天的餘下時間更「醒神」。

4. 抵抗疾病

營養學家Rania Bataineh說，睡覺時身體處於修復和恢復狀態，在這段時間，我們的免疫系統難以清除體內的毒素。起床透過喝足夠的水，可以加快體內沖洗毒素的過程。

除了大腦，水在人體其他主要部位例如心臟、腎臟和肺部佔了大部分比例，如不排走毒素，便會容易生病。

5. 加速新陳代謝

人體需要透過新陳代謝將水運輸到全身，消耗一定的碳水化合物和蛋白質。體內有足夠的水分才能促進新陳代謝，並能幫助控制飲食，藉此維持健康體態。當我們體內水分不足，便會把飢渴誤解為飢餓，導致進食量增加。

（brucemars/unsplash )

第一杯喝錯 易胃腸不適

早上喝水的水溫和時間其實亦大有學問，喝對可將功效最大化；喝錯或會適得其反，加重腸胃負擔。該如何喝早上第一杯？以下幾項要點，教你如何正確喝水：（按圖）

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1. 早上5至7時、7至9時喝更有效

註冊中醫師潘咨瑕指，人體經過一晚的休息，早上起床時氣血大多循行在大腸經（早上5時至7時）和胃經（早上7時至9時），在這段時間喝暖水可幫助腸道蠕動，排出大便。

2. 一杯水的分量

那麼早上喝多少水才足夠？潘醫師回應，其實早上起床後喝水分量多少不拘，大約250毫升即一杯暖水便可，切忌一次過喝大量水，凡事適可宜止。

3. 建議喝暖水

早上喝暖水除了幫助腸道蠕動，預防便秘，更可令氣血循環較佳。氣血循環良好使頭腦清醒，可為新一天的工作做準備，並有助消化。

了解平日喝暖水對身體的影響：（按圖）

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4. 不建議喝凍水

反之，早上起床後喝凍水會損傷中焦脾胃陽氣，減低新陳代謝，並令濕氣積聚，加重脾胃的工作量，容易造成脾胃功能失調，或會導致各種「脾虛濕困」症狀，包括：疲倦乏力、頭暈頭重、身重、胃脹、腹脹、作嘔、四肢腫脹等。尤其是腸胃不適人士，經常在起床後喝凍水會容易造成腹瀉及胃脹。

網上有些傳言指，若一起床大口喝凍水或會出現腦中風、心肌梗塞等，又是否屬實？心臟科專科醫生謝德新指，暫未有研究和科學實證證明早上喝凍水會增加中風等風險，喝凍水或暖水並無絕對選擇。但亦提醒大家避免過太過冰凍的水，因它可能會影響消化、使心跳減慢、喉嚨痛、便秘等，最理想的水溫為攝氏16度。

凍水未必如同猛獸，另一邊廂飲用凍水或會提升運動表現，了解平日喝凍水對身體的影響：（按圖）

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5. 喝蜂蜜水和檸檬水更好？

坊間有人提倡早上喝水加點蜂蜜或檸檬更養生，既可治便秘，又美容養顏，加了蜂蜜和檸檬真的對身體更有益？潘醫師指水加蜂蜜的確可以幫助排便、潤肺，但值得注意，蜂蜜含熱量，長期攝取會導致肥胖，而糖尿病患者及胃脹、腹瀉人士亦不宜飲用。

而水加檸檬雖有助排毒，但不宜早上起床空腹飲用，空腹飲用檸檬會刺激胃粘膜，使胃酸分泌過多，引起腸胃不適。

糖尿病患者及胃脹、腹瀉人士亦不宜飲用。(alexandermils/unsplash )

潘醫師表示，早上起床喝一杯暖水已可促進氣血循環、達排毒之效，毋需再添加其他含鹽、糖分或含油的物質。

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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