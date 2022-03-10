失智症｜年紀大就易怒記性差？得病非因老了　這類人士才屬高危

別以為失智症是老年人的專利，實際上失智症並非單純的老化現象，日常飲食中含有的重金屬、農藥及過氧化物等，都可能是造成失智的原因之一。若不及早預防，等到發現時藥物治療僅能延遲失智症病程，無法治癒；對於家屬而言，長期照顧失智症患者也會是沉重的負擔。



不只忘東忘西！ 記憶力衰退加上情緒驟變恐是失智症前兆

老化健忘不等於失智！初期失智症患者症狀輕微，容易被忽略，像是記憶力開始減退，一般人可能因為瑣事過多記性不好、健忘，事後會回想起來；但失智症患者對於說過的話、做過的事，卻完全忘記，包括無法計劃事情、或做出錯誤判斷。

來自台灣的詹求孚診所詹求孚醫生表示，更嚴重者就連穿衣服、吃飯、刷牙等生活基本技能都無法勝任，出門後找不到回家的路，甚至看着鏡子裡的自己也不認識，不記得兒女親人，無法用正確詞彙表達，重複着自己說過的話，不參與社交活動、不愛與人交談。常見多數失智症患者不只在記憶力方面出問題，同時變得情緒與性格多變，容易勃然大怒。

詹求孚醫生舉例，臨床就有1位60歲的患者，三高數值居高不下，逐漸變得健忘，脾氣也開始暴躁，甚至容易疑神疑鬼，且手腳常出現冰冷的現象，在控制三高、並建議服用銀杏葉萃取物後，1周有所改善，3個月狀況趨於穩定。

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血管型失智症大腦血液循環不良 三高控制不佳更是雪上加霜

失智症除了大家所熟知慢性退化型的阿茲海默症外，還有第2大類型的失智症是血管性失智症，其發生原因為腦部血液循環不良，導致腦細胞死亡，造成智力減退、甚至認知能力下降。此時若再加上三高控制不佳，血管硬化程度就會變得更嚴重，當血液無法到達末梢神經時，器官組織就會慢慢衰退，人就容易忘東忘西。

針對血管性失智症該如何預防呢？詹求孚醫生指出，大腦屬於末梢血液循環的一部份，若想增加腦部血液循環，避免腦細胞衰退，以預防記憶力減退和失智症的話，可藉由銀杏葉萃取物增進血液流動性、平衡腦血管血流量，有助改善末梢血液循環、幫助組織器官正常運作。

詹求孚醫生曾收治1位65歲的女性患者，退休前常往返兩岸三地，因為應酬喝酒體型較肥胖，本來得心應手常能決策幾百萬的生意，退休後卻發現記憶力大不如前，甚至常忘記服用高血壓藥物，而在經過醫生處方開立銀杏葉萃取物用藥後，3個月情況已明顯改善。

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預防勝於治療 40歲工程師初期健忘立即尋求專業醫生協助

詹求孚醫生強調「預防勝於治療」，平時可適當補充抗氧化物如：納豆、紅麴、山楂或銀杏葉萃取物來保持末梢血液循環暢通。其中，銀杏葉萃取物經研究證實適合長期食用、安全性高，為輔助治療的首選，尤其針對血管性問題所產生的記憶力衰退，於初期及時介入，3個月內皆能看見好轉。

長期過度的生活和工作的壓力累積，對健康也會造成影響。詹求孚醫生舉例說明，就有1名40多歲的工程師，平時處於高壓的身心狀態，開始出現忘東忘西，而他對於這種反覆的忘性狀況相當有警覺心，在症狀發生前期時就找醫生看診。最後經建議服用銀杏葉萃取物、改善作息後，健忘的情形便獲得改善。

確保用藥安全 銀杏葉萃取物須經醫藥師指示服用

許多坊間保健食品標明自己為「萃取物」，然而「萃取物不等於萃取物」，植物藥的品質深受種植環境、萃取方式影響，就像紅酒因為品種、來源、種植方式、製程、儲存方式不同，口感香氣也完全不同。

市場上百元紅酒到上萬元都有，畢竟一分錢一分貨，但品酒事小，選錯銀杏葉萃取物卻可能傷身！而在台灣，「銀杏葉萃取物」屬於藥品級別，民眾應慎選有標榜銀杏葉萃取物、較知名的大廠牌較有保障，也建議先諮詢醫生、藥劑師後再服用，確保用藥安全。

詹求孚醫生呼籲，若本身已有三高問題，平日除了享受美食外，也必須對血管做好保健工作。尤其是每天工作壓力大、三餐外食者，加上三高上身，就應切實服藥、隨時控制三高數值穩定。調整飲食、適當運動，每周至少運動2次，每次至少30分鐘至1小時的流汗運動，再搭配服用銀杏葉萃取物，有助達到延緩失智症的預防效果。

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