Omicron｜疫情持續影響心理健康　研究：銀髮族更易感憂鬱孤獨

春節期間疫情持續悶燒，再度引發大眾焦慮不安的心情。其中，銀髮長者的心理健康需要更多的關注，根據2021年12月發表於《美國醫學會雜誌-精神病學》的一項研究指出：與疫情前相比，年長者更加憂鬱和孤獨。



疫情拒就診外出 銀髮在家更憂鬱

台灣中山醫學大學附設醫院精神科兼任主治醫師賴德仁表示，新冠肺炎疫情讓長期就醫的患者因害怕被感染，而不願到醫院就診，除此之外，關於有長者施打後不幸身亡的報道會讓不少長者對施打疫苗感到恐懼及焦慮，更不敢外出，進而影響情緒及睡眠狀況，因長期缺乏刺激使得認知功能下降。

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維持良好生活型態 避免健康傷害

賴德仁醫師建議，銀髮長者首要還是在身體狀況許可下能接受施打疫苗，並維持規律生活，不因疫情日夜顛倒；飲食均衡，適當運動促進血液循環及避免肌少症；與他人保持互動，可以用視訊方式，或待疫情趨緩開放日照據點或社區活動時，戴好口罩維持社交距離與朋友相互聊天。

最重要的是醫療不間斷，不擅自停藥，在疫情嚴峻時期，有些診所也都提供了視訊門診或居家醫療服務，可善加利用。

疫情改變銀髮生活 親友關心不可少

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，疫情讓所有人面臨生活改變的適應問題，特別是年長者，建議對身旁長輩維持基本的聯繫，每天以電話關心與長輩話家常。

此外，當要前往長輩家裏時，做好基本的防備，像去之前避免太頻繁外出，減少成為足跡被匡列的風險，不呼朋引伴邀請更多人前往，抵達長輩家時徹底做好酒精消毒；協助長輩操作或設定3電子通訊設備，如WhatsApp、平板的遊戲或電視頻道，方便他容易操作追劇。

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