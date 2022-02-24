疫情｜家人、自己確診可以點做？無國界醫生提醒3類人士注意事項

新冠肺炎第五波疫情持續升溫，多間醫院均出現人手不足的情況，不少患者一度要在醫院戶外區等候。如果收到核酸檢測陽性通知確診，衞生署將致電跟進，按病情及風險評估安排入院或入住社區隔離設施，在家等待安排期間又可以做甚麼？又有甚麼要注意？



「無國界醫生」日前在Facebook專頁發帖，指近日不少人收到核酸檢測陽性通知後，需等一段時間才獲安排入院或入住隔離設施，故提醒患者在家中等候安排期間的注意事項，以降低同住家人被傳染的風險。

▼患者在家中等候安排期間的注意事項（按圖看清👇👇👇）：

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無病徵或輕症人士只需密切留意身體狀況，做好個人防護同保持家居衛生，期間如有醫療需要，可向確診個案指定診所求醫，並可透過電話或網上預約接載確診輕症患者的免費專用的士。萬一在家中等候期間出現嚴重病徵，則應立即召緊急救護車入院。

小朋友確診點算？

但如果是家中小朋友確診，作為家長或照顧者要保持鎮定及健康。

▼確診的小朋友在家中等候安排期間，照顧者需注意事項（按圖看清👇👇👇）：

小朋友等候入住隔離設施期間，可以指定一個家人作為主要照顧者，降低家人互相傳播風險。照顧者期間定時記錄小朋友情況，例如體溫、進食量或病徵，方便醫護人員之後跟進，亦可以減低忽略徵狀的機會。如果屋企有紓緩病徵的藥物，可按處方指示的兒童份量服用。

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高感染風險點做好？

如果家人確診，同住者/照顧者會被列作確診者的密切接觸者，需要接受14日檢疫。

▼密切接觸者需注意事項（按圖看清👇👇👇）：

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密切接觸者在家中隔離期間需於指定4日進行快速抗原測試，期間不能外出，直至第12日需到指定檢測點進行核酸檢測。如果隔離期間懷疑出現類似病徵，則不應前往檢測點進行核酸檢測，萬一出現嚴重病徵，則應立即召緊急救護車入院。

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