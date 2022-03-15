疫情｜確診康復後如何清潔家居？日常點保持衛生？附消毒用品合集

第五波疫情嚴峻，不少市民已曾確診感染新冠肺炎，康復後應該如何清潔家居才能殺滅殘餘的病毒？健康Easy為大家搜羅一系列的家居消毒用品，方便讀者在中招後徹底清潔居住環境，並在日常保持環境及個人衛生，減低患病風險。



英國NHS醫院指定消毒清潔劑 有效防止二次污染

Guest Medical Chlor-Clean 1.7g NaDCC 消毒清潔片含世衛唯一建議消毒成份（NaDCC），是全英國NHS醫院指定的消毒清潔劑。使用時無須過水，風乾後持續有效24小時，有效防止二次污染；稀釋後一週強度可保持99%，並會持續釋放次氯酸（HOCl），有效殺滅所有已知細菌、病毒、真菌和細菌孢子，防止菌膜形成。產品於英國製造，每瓶共100片消毒片， 每片可稀釋1公升1000ppm濃度消毒液。稀釋後的消毒液近似皮膚酸鹼值（pH 6.5），不損皮膚，不損物件，用以消毒床品、傢俱、門柄、地板等均可，可保存3-5年，絕對是每個家庭疫後必備的消毒良品！

➤Guest Medical Chlor-Clean 1.7g NaDCC 消毒清潔片$ 690。

消毒清潔片更可配合NaDCC Store Sani-Mist 輕便套裝使用，套裝內含300ml 超微細噴霧瓶發10片0.5g NaDCC 消毒片。產品方便易用，稀釋後只需輕輕一噴，消毒液即可發揮功效，殺滅病毒，同時亦可按照用家的不同需要去調節稀釋比例。針對確診康復人士的隨身物品，可以1000ppm濃度稀釋出0.3公升的消毒液；若想用於消毒新鮮蔬果、食具和嬰兒用品，可以更低濃度稀釋出消毒液，符合食物安全指引，可用得放心又安心。

➤NaDCC Store Sani-Mist 輕便套裝 $ 220。

現時確診人數眾多，不少輕微或冇病徵患者會選擇居家隔離，但即使有個別房間可以供隔離患者用，家中廁所、浴室等地方仍然會共用，故亦建議感染者在如廁前後簡單清潔廁板。彩豐行推出的B KILL 廁所板天然消毒噴霧不含酒精、殺菌率達99.9%，有效清潔、消毒廁所環境，高效殺滅廁所內細菌、真菌等有害菌，亦可去除廁所環境的異味。產品使用快速方便免沖洗、便攜，在家清潔又得、使用公廁時清潔公共廁板亦得！

在家清潔又得、使用公廁時清潔公共廁板亦得 (圖片: FreePik)

➤彩豐行 B KILL 廁所板天然消毒噴霧30ml $ 32.2。

日常家居清潔要留神 天然酵素潔淨又安全

彩豐行出品的天然酵素地板消毒清潔液，含特選天然酵素及殺菌成分，可高效快速去除地板上污漬，同時有效殺滅地板上大腸桿菌、金黃葡萄球菌等有害細菌。產品溫和安全，清潔同時不傷地板材質，特別適合飼養寵物及有兒童的家庭使用，貼心守護家人健康。一般清潔可稀釋使用，將30ml加入5公升水中，以地拖或抹布擦抹即可，全程無須過水；針對頑強污潰，可將清潔液直接倒在抹布表面，待1-2分鐘後擦抹過水即可，用作日常清潔亦最適合不過！

將30ml加入5公升水中，以地拖或抹布擦抹即可，全程無須過水 (圖片: FreePik)

➤彩豐行 天然酵素地板消毒清潔液1000ml $33.2。

彩豐行 B KILL 多功能天然滅菌噴霧用途百變，可噴灑於不同物料作家居防疫之餘，亦可用於不同室內環境於辦公室及車廂、消毒雙手、淨化空氣等。在入屋前先噴灑全身及鞋底可作基本消毒；而每2-4小時再於室內噴灑一次可確保殺菌效力，防止病毒傳播。產品採用天然殺菌除味劑及植物除臭劑，可直接噴於任何日用品、空氣、雙手，無須過水清洗；性質溫和，小孩、孕婦、寵物家庭均可使用！

➤彩豐行 B KILL 多功能天然滅菌噴霧300ml $170.9。

衣物有機會接觸不同病毒，因此衣物清潔亦是防疫的重要一環。彩豐行天然酵素濃縮洗衣液含天然酵素及天然植物殺菌成分，配方溫和，無磷不傷手，易漂洗無殘留，有助護衣護色，且其強大去污力可深入衣物纖維，快速去除多種頑固污漬、汗漬，洗完後衣物潔淨如新，散發淡淡清香，又能有效殺菌。

衣物有機會接觸不同病毒，因此衣物清潔亦是防疫的重要一環 (圖片: FreePik)

➤彩豐行 天然酵素濃縮洗衣液1000ml $ 40.8。

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