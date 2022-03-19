癌症｜台女星大元腫瘤指數升高即趕醫院！醫生揭罹癌4危險警號

台灣32歲女星大元（林艾璇），日前在IG自曝健檢發現胰臟腫瘤標記指數CA19-9異常，她表示，雖然CA19-9並不是最精確的參考標準，但仍不敢大意，立即到醫院抽血、驗尿，目前結果尚未出爐。



CA19-9升高 腺體發炎都有可能

對此，台灣癌症基金會執行長、台灣臨床腫瘤醫學會理事賴基銘表示，CA19-9最常被當作是胰臟癌的指標，正常值應低於37u/ml，但特異性並不高，更不是胰臟癌專屬。

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事實上，腺體發炎即容易導致CA19-9升高，身體從上到下包括了：甲狀腺、乳腺、肺臟、肝臟、胃腺、大腸、小腸、腎上腺、胰臟、膽囊、卵巢、攝護腺等，甚至皮膚發炎，都有可能影響CA19-9高低。

賴基銘認為，CA19-9非精確腫瘤指標，如果健檢發現CA19-9異常升高，其實不必特別擔心罹癌了，小至感冒、腸胃炎，或是自體免疫疾病。

還有常見的甲狀腺體水泡、肝臟水泡、腎臟水泡、卵巢水泡，或是慢性肝炎、胰臟發炎、膽結石，甚至是癌症，如肺癌、肝癌、乳癌、大腸癌、胃癌、胰臟癌、膽道癌、卵巢癌、攝護腺癌等，都可能導致CA19-9升高。

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合併4症狀當心了

賴基銘強調，單一腫瘤指標CA19-9升高，並非代表罹患惡性腫瘤，應與其他腫瘤指標如CEA、CA-125共同評估，建議連續3個月抽血檢查，如果CA19-9持續升高，就要特別留意；若是沒有合併暴瘦、腹痛、黃疸、咳嗽等症狀，也並不需要特別擔心。

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