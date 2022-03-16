飲水｜每日要飲幾多水？飲水太多會中毒？營養師拆解點飲水最好

常說「見字飲水」，喝水不但能解渴，也是幫助身體維持正常機能的重要一步，但喝水也不是一次過就了事。有營養師分析，水分缺乏和喝水後對身體的差異，並也提醒喝水的正確觀念。



台灣營養師嫚嫚表示，水對身體運作相當重要，不同細胞、生化反應都要依賴水協助運作，在飲水充足的狀態下，對身體各方面也有好處。

▼飲水有幾好？（按圖看清👇👇👇）

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1. 正常廢物代謝

2. 維持血液循環

3. 維持血量及濃度

4. 運送營養物質

5. 調節體溫

6. 有助減重

7. 預防尿道炎、陰道炎

8. 預防心腦血管疾病，如：中風、心肌梗塞等



營養師拆解3大飲水迷思

除此之外，嫚嫚營養師也拆解3大飲水迷思。

▼拆解飲水迷思（按圖看清👇👇👇）

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其他飲品可以當水飲？



這些飲品確實都可以補充水分，不過也會額外攝取到其他物質，例如糖、咖啡因等，若依賴這些飲料取代水，不但可能水分不足，還變成每日攝取過量糖分對身體造成負擔。以糖來說，糖容易上癮且有害健康，影響的不只有被稱作「疾病之母」的肥胖，也包括影響血糖波動、也和各種發炎、疾病息息相關。

而咖啡因攝取量建議每日小於300毫克，約每日2至3杯咖啡或5至8杯茶，若攝取過量，可能出現心悸、失眠、亢奮、焦慮等不適。提醒這些飲品日常可喝，但建議適量為佳，且盡量以無糖為主，更避免以各類飲品取代水。

飲水太多會水腫？



水腫的原因很多，以一般生活型態來看，常見原因如懷孕、經前症候群、久站久坐或缺乏運動等，或是血液循環差、重口味飲食習慣令納含量過高、蛋白質攝取過少等，以疾病來看，如腎病症候群、肝硬化、心衰竭、癌症等，部分藥物也可能影響，原因相當多，但不包括喝水。

如果因飲食、血液循環不良等生活方式不佳所引起，喝水有助改善。若有出現水腫可能代表身體正有某些問題或狀況，當中最常見原因就是口味偏重，盡量改善飲食習慣，多吃清淡食物、蔬果即可。

飲水太多會水中毒？



水中毒確實有可能發生，但較為少見，這是在極為不當的飲水方式下才會出現，例如運動後直接一次飲用3至5公升的水，一次大量攝取水分會影響水的電解質平衡、引起低血鈉、水中毒，患者將出現噁心、疲倦、頭痛、頭暈等。不過這種情況較為少見，不必過度擔憂，留意飲水方式即可。

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4大正確飲水貼士！

每日飲水確實重要，嫚嫚營養師有以下4大建議。

▼正確飲水貼士（按圖看清👇👇👇）

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每日飲水量



一日飲水量可以體重乘30計算，如體重為50公斤者，一日攝取至少約1.5公升，夏季等身體容易流汗、流失水分時提升至乘以40，並且分開時段飲水，每次喝200至300毫升，1小時不超過1公升，避免過量。

不要一次喝太多水



許多不習慣喝水的人，一開始像是為了交功課，一次過飲夠每日飲水量，這除了可能導致水中毒疑慮外，另外因為一次過將一日所需的水分補足，身體也會在短時間之內排出，其他時間又沒再喝水，其實也影響身體當中的各機能運作，可說是有喝和沒喝差不多。

避免口渴時才喝水



雖然少喝水的人未必會出現口渴，但發現口渴時，身體一般已是處於缺水的狀態，身體機能自然也受影響。

以清水補充水份



建議每日補充水份時以水為主，避免飲用其他飲品取代水，有助身體健康。

▼同場加映：不同體質缺水時，會有不同症狀。（按圖了解👇👇👇）

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