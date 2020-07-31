【暴瘦】忽然冇胃口疲倦又暴瘦？6大疾病警號小心癌症找上門！

減肥，可能是不少人的目標，不過如果突然在短時間內暴瘦，就不應開心得太早，或許是其他疾病的警號。以癌症為例，其中一個常見徵狀，就是體重下降，因此如果你發現自己在排除節食、運動等因素後，不明原因地瘦下來，並出現疲倦、食慾不振或如廁習慣出現變化，就應盡快求醫了。究竟有什麼疾病會出現體重突然下降的情況呢？

近期不少明星，如陳奕迅及Adele，露面時都突然瘦了一大圈，令人驚訝。但是如果在沒有刻意減肥的情況下暴瘦，就可能是健康響起警號！

怎樣瘦要注意？

體重其實會有浮動，不過如果你的體重持續地下降，又不是透過其他干預行為，如節食或運動瘦下來的，就要注意了。究竟瘦多少才算是暴瘦呢？（按圖）：

+ 3 + 2

《NHS》資料就指如你的體重無緣故地，在半年至一年內，下降多過體重的5%便要留意。如果你在體重下降的同時，又出現疲勞、食慾不振、如廁習慣改變，患病或感染次數增加的話，就可能是疾病的警號。

如在體重下降的同時，又出現疲勞及食慾不振的話，或是疾病的警號。（Unsplash/ thoughtcatalog）

暴瘦或是疾病警號

體重突然下降，是不同疾病的徵狀之一，如你發現在體重驟降的同時，還出現其他病徵，就需要特別小心！（按圖）：

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癌症或是造成暴瘦的原因之一，《美國癌症協會》資料指出患癌可能會出現體重下降的原因，是由於癌細胞正在消耗所有的能量和營養。下面就歸納了幾種或導致體重下降的癌症：

• 大腸癌

大腸癌是香港癌症之一，而根據《香港癌症統計中心》資料，大腸癌為2017年整體發病的第一位，同年的整體死亡數字的第二位。

大腸癌患者除了體重下降外，大便也可能會出血。(Unsplash/ giorgiotrovato)

如果能及早識別出大腸癌的症狀，有助提早診斷，並提高治癒的機會。如你體重突然下降，而又伴隨以下徵狀，就要留意了！

• 大便習慣忽然改變，如腹瀉或便秘，並持續超過兩個星期 • 大便帶血或帶有大量黏液 • 大便後仍有便意 • 腹部不適：持續疼痛、腹脹、飽脹或絞痛 • 無原因的體重下降和疲倦

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• 肺癌

肺癌為本港2017年整體死亡的首位，並是整體發病率的第二位。除了大家所知的久咳不癒外，其實體重下降也是徵狀之一，究竟肺癌有哪些警號？（按圖）：

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肺癌徵狀： 久咳不癒、咳嗽的型態改變，如從乾咳變咳出血液、沒做劇烈運動，仍呼吸急促、胸痛、能聽見自己的喘息聲、聲音改變、體重下降、骨頭疼痛、如影隨形的頭痛

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• 卵巢癌

經常肚痛、胃痛，可能不是腸胃不好，而其實可能已患卵巢癌！初期幾乎無症狀，因此很容易被忽略。不過除了體重出現變化外，若同時出現以下徵狀，請及早接受診斷（按圖）：

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卵巢癌徵狀： 腹部腫脹、腹部受壓、不適甚至疼痛、腸胃不適（如：胃灼熱、噁心、鼓脹）、大便的習慣改變（便秘或腹瀉）、小便頻繁感到疲倦，沒有胃口、體重改變、經期出現變化（如月經量過多、異常出血、過了更年期後忽然出血）、性效感到疼痛、腰背痛

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• 糖尿病

糖尿病的其中一個常見病徵，便是體重下降，不過變瘦就代表有糖尿病嗎？當然不是，如果你還出現大食、易累、常口渴等徵狀，就要格外留神了！（按圖）：

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糖尿病常見病徵： 尿頻及尿量增多、經常口渴、大食、體重下降、易累、皮膚及陰部痕癢、傷口發炎及不易癒合

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• 甲狀腺機能亢進（甲亢）

如沒積極減肥，但胃口愈來愈好、愈吃愈多，體重卻不升反跌，就有可能是甲狀腺機能亢進，俗稱甲亢。因在加速的新陳代謝過程中消耗了能量，令食慾大增，但補充的營養追不上消耗的能量，因而導致消瘦。

甲亢患者愈食愈多，體重卻不升反減。（Unplash/ yunmai）

甲狀腺機能亢進的其他病徵： 輕微：心跳快、手震、難入睡、怕熱、煩躁、凸眼、頸部腫脹 嚴重：腳腫、容易氣喘

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• 厭食症

體重急劇下降，未足以診斷出患有厭食症，但如你還出現抑鬱、否認飢餓並不進食、過分運動等不同的徵狀，就應盡快求醫了！（按圖）：

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厭食症徵狀： 情緒出現轉變（如抑鬱、焦慮）、扭曲身體形象、過分運動、否認飢餓，並拒絕進食、對食物、卡路里和節食困擾、以極端的方式控制體重、濫用藥物或酒精、實行「食物儀式」

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（資料來源：《NHS》、《美國癌症協會》、《香港癌症統計中心》）

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