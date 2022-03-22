血尿｜常見但成因眾多　8旬婆婆頻繁血尿　終發現「這裏」有腫瘤

居住在台灣安養機構的84歲廖婆婆過去一年來常常有血尿，也因反覆泌尿道感染頻繁住院，前幾天也因連續多日血尿合併解尿困難而緊急送醫。經電腦斷層顯示，廖婆婆除了膀胱有大量血塊之外，右側腎臟也有疑似腫瘤的病灶，醫生利用內視鏡移除血塊並進行切片檢驗，結果證實為第一期的泌尿上皮癌。婆婆也終於找到血尿原因，目前正在接受妥善治療中。



血尿很常見 成因卻百百種

台灣衛福部臺中醫院泌尿科醫師簡宏祐指出，血尿是一個生活中蠻常見的症狀，從性質上可分為「肉眼可見的血尿」及顯微鏡下才能辨識的「顯微性血尿」；從症狀上則可區分為「有痛性血尿」及「無痛性血尿」。

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血尿原因有很多種，通常是由於尿路結構異常所致，如腎盂腎炎、膀胱炎或泌尿道結核菌感染等泌尿道感染，都會造成不同程度的有痛性血尿。另外，當有尿路結石的時候，也可能會有血尿伴隨疼痛的情形發生，年長的男性患者也常因攝護腺肥大而出現血尿，還有如自體免疫與其他原因造成的腎絲球發炎性疾病，都是可能出現血尿的原因。醫生也分享，有時候民眾因服用一些抗結核藥物或紅龍果、甜菜根及黑莓類食物，會出現紅色尿液，這屬於正常現象，不須懷疑是血尿而過度驚慌。

引發血尿的另一隱憂：癌症

簡宏祐醫生表示，除了發炎感染造成的血尿外，另一種血尿的常見原因就是泌尿道腫瘤，如攝護腺癌、腎細胞癌、膀胱癌及上泌尿道的泌尿上皮癌。由於癌症造成的血尿通常是無痛性，所以反而會讓人忽略它的存在。遇到無痛性的血尿，泌尿科醫生通常會特別小心地做進一步檢查，若狀況沒有改善，有時候會需要進行膀胱內視鏡檢查或影像學檢查來確認有無腫瘤。

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這些危險因子是致癌關鍵 及早檢查與治療

泌尿道腫瘤如膀胱癌常見的危險因子有抽煙、飲用含砷地下水、血吸蟲感染、暴露在油漆、染料、重金屬或石化工廠等芳香胺環境中，以及曾接受過骨盆腔放射線治療與接受特定化療藥物等。個案廖婆婆罹患的泌尿上皮癌危險因子也大致與膀胱癌相同，僅多了服用過量含馬兜鈴酸在內的中草藥、曾經確診膀胱癌以及有相關的家族史等。

簡宏祐醫生提醒，血尿雖然是常見主訴，但背後原因百百種，從只需定期追蹤的良性疾病，到足以致死的惡性腫瘤都有可能。建議民眾如果出現血尿時，可盡快到泌尿科或腎臟科門診做進一步檢查，以利及早診斷、及早治療，避免憾事發生。

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