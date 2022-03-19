銀髮飲食｜日本人6長壽秘訣　8分飽1匙油更愛1款食物減心臟病風險

日本人一直是世界公認的長壽國家，全球的平均壽命排行也始終居冠，難道他們長壽的原因真的只是因為飲食清淡嗎？根據國外網站《Bright Side》調查，日本人活得健康又長壽全靠6大秘訣，吃得健康只是一部分，就連吃飯容器的選擇、洗澡的方式也有關聯！



1. 食器越小越好

日本料理常使用各式各樣精巧的器皿，不過大部分的容器都偏小，寧願用很多小碟子取代一個大盤子，舉例以定食來說，一份裡都會附上用小碟子盛裝的配菜，使用這種較小的容器可以避免暴飲暴食，讓人不會一不小心就吃撐。

讓日本人長壽的生活習慣：（按圖了解）

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2. 細嚼慢嚥、八分飽就停止

高級的日式壽司店都是一道一道上菜的，平時日本人吃飯也比較慢，把進食速度放慢可以讓大腦意識到飽足感，避免一口氣吃太多、大腦還來不及反應，同時，日本人一份餐最多只吃到八分飽便會停止。

3. 每日固定攝取一茶匙油和 0.9 克的鹽

長野縣是日本最健康的城市之一，當地居民平均壽命為80歲至87歲，調查發現，當地人將鹽分的攝取從每日15公克減少為0.9公克，並搭配一茶匙食用油，可以有效幫助健康。

4. 喜歡走路

日本人熱愛走路眾所皆知，一邊散步、一邊和其他人聊天，幫助身體健康的同時也有助於社交活動。

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5. 愛吃豆腐

豆腐屬於純素食、熱量低且富含營養，不但可以改善膚質，讓人看起來更年輕，還能幫助減重，以及降低罹患心臟病及癌症的風險。

6. 喜歡蒸氣浴或淋浴

蒸氣浴有助於放鬆身心，搭配喜歡的精油和剛剛好的溫度，還可以滋養肌膚，對健康大有助益。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：全球平均壽命居冠！日本人6大長壽秘訣曝光，平時愛吃「這食物」看起來更年輕】