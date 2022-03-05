婦女更年期｜人老珠黃非必然定律　靠食療不夠　呵護這器官最關鍵

青春永駐、追求美麗是許多女人心中的夢想，雖然保養品、醫美微整能延續肌膚美麗，但對於中年後荷爾蒙發生的變化，會造成肌膚暗沉、面色發黃，再加上內分泌失調等問題，若想要恢復年輕時的精神氣色，則需外表保養，內在調理內外兼具；因此，更年期前後提早保養、調理體質就變得十分重要。就有銀髮族在中年時藉由中藥調理氣血，到年紀漸長時，不但身強體健，而且臉上也沒有老人斑，銀髮生活閃亮如銀！



八十幾歲沒有老人斑、睡眠充足排便順暢 保護肝臟更健康

來自台灣的中醫師李深浦表示，門診中，有很多八十幾歲的老病人，看起來並不顯老，她們都是長期養肝來保養身體，看診時，都會洋洋自得分享自己沒有老人斑；其實，保養關鍵是身體營養充足和適當運動，適度的曬太陽可以吸收維他命D，飲食均衡，補充水份之外，最重要的就是肝要保護好。

若要保持精神煥發、臉色好看，必須睡眠充足和排便順暢！李深浦醫師強調，心情盡量保時平衡，憂愁也好，快樂也罷，都用平常心去對待；晚上睡覺時要將所有的事都擱置，好好的休息，因為睡眠也是保護肝臟健康很好的方法；此外，就是大小便要順暢，便秘和宿便都是身體的敵人。

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更年期症狀和荷爾蒙有關 植物性荷爾蒙可維持年輕

李深浦進一步表示，更年期許多不適症狀和荷爾蒙有關係，門診中有不少女性剛步入更年期時，出現許多不適症狀，會使用含有大豆異黃酮和葛根異黃酮的中藥來舒緩，除了可以減少潮紅症狀，也可以改善皮膚和胸部老化程度，老人斑也會降低很多，確實服用中藥可延後和降低衰老症狀，氣色好。

中藥治療更年期症狀不只有大豆異黃酮與葛根異黃酮，李深浦醫師解析，中醫幫助更年期是系統性，不只是單一味藥，還有很多植物性荷爾蒙藥物，剛開始服用不習慣，但是吃一段時間後就會覺得身體輕鬆，月經會延長，身體可以繼續維持年輕感，私密處比較不會乾燥，也會緩解小腹下墜的沉重感。

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顧身體不單靠食補、藥補 用對方法才重要

「不要只是靠吃藥和吃東西來照顧身體，這是不夠的！」李深浦醫師強調，要有方法照顧身體。「不學就無術」，因此從小看佛書、道書體會箇中奧妙，看中醫的書，以身體去感受變化。開藥方時無法完全依照書中案例，因為人體是活的，身體胖瘦大小與體內的機制變化都有連帶關係，人體是很複雜的，但是要用不複雜的方法來對付，這些傳承都要感謝老師廖天恩的教導。

練平衡禪+保養肝臟 促進身體健康

李深浦醫師說明，每日練習「平衡禪」對內分泌系統有調節作用，更可以抗地心引力。人年紀越大會感覺手腳越重，是因為抗地心引力不夠，所以老化和抗地心引力有很大關係，無法抗地心引力，就會出現走路不輕鬆，爬山容易喘，跑跳都不如年輕時輕鬆自在；所以，練氣、靜坐、練平衡禪對身體健康有很大的幫助。而由於媽媽在四十多歲就有糖尿病，自己小時候又有氣喘胸悶，所以就持續練平衡禪和保養肝臟，所有健康問題都解決，沒有胸悶，糖尿病的症狀也都沒有發生。

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