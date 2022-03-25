吞嚥力下降｜提防長者邊吃邊咳、進餐時間變長　5個訓練有助進食

隨着年紀增長，老年人的進食與吞嚥功能逐漸衰退，台灣衛福部桃園醫院新屋分院復健科語言治療師賴宣孜表示，許多長者因食欲減退，常有吃不完一餐、進食時間拉長，用餐或用餐後一直咳嗽或嗆咳，老是感到喉嚨疑似有東西卡住吞不下去，偶爾被自己的口水嗆到及體重減輕等問題，這些狀況可能是吞嚥能力下降所致。



長者年紀越大，便越要留意他們吞嚥能力怎樣：（按圖了解）

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賴宣孜指出，高齡長者有類似情況出現時，可以簡單做重複吞嚥動作測試，檢測是否有吞嚥困難問題。首先請長者在椅子上坐正，給1cc的水含在嘴巴，盡可能分次將口水吞下，觀察喉嚨的吞嚥動作，是否可在30秒內完成三次以上的吞口水動作，當長者有吞嚥困難時，常會在吞完第一次口水後，無法順利第二次吞口水或感到費力困難。

他說，吞嚥動作是靠一連串的神經肌肉動作完成，因此吞嚥能力是可鍛鍊的，可藉由活動喉嚨、雙頰、舌頭和雙唇的肌肉力量，來加強吞嚥保護力，減少咳嗽或嗆咳次數。若高齡長者有進食困難的問題，吞嚥運動訓練可讓長者進食更順利且更享受美食。

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常見五種吞嚥運動：

1. 薛克式運動（Shaker）訓練

頭不墊枕頭，仰躺在地上，雙肩着地，緩緩抬頭看向自己的腳尖，當頭抬到最高時，需維持靜止30秒至1分鐘，再緩慢放下，可重複3次。

2. 下顎內縮阻抗（CTAR）訓練

在椅子上坐正，不靠椅背，將直徑約12公分左右且具有彈性的球放置於下顎處後，持續用力向胸口擠壓，需維持約30秒，可重複3次。

下顎內縮阻抗法是將彈性球放置於下顎處後，持續用力向胸口擠壓，維持約30秒。（聯合新聞網授權使用）

3. 馬上扣運動（Masako）訓練

舌頭輕輕伸出至唇外，上下齒輕咬住舌頭並且用力吞口水，可重複5至10下。

4. 舌頭運動

雙唇張開，用力把舌頭向前伸出至唇外，然後依往前、往左、往右的順序轉動舌頭，且每轉一個方向，舌頭需維持10秒，可重複5至10下。

5. 吹氣運動

手握捲笛，用力將捲笛吹出聲音，每次可連續吹20下。

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