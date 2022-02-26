減肥｜提防中年體重颷升　抽脂可減磅瘦身？醫生稱一原因幫助不大

根據台灣衛福部國健署公布「國民營養健康狀況變遷調查」顯示，台灣人18歲以上成人過重及肥胖盛行率逐年上升，值得注意的是45歲以上的年齡族群，無論男女，皆有超過50%以上都有過重、甚至是肥胖的問題。對於愛美人士而言，肥胖帶來直接最大的影響無非就是外觀上的影響，導致穿衣服風格受限，連帶心理產生負面影響。



抽脂可以減肥？原來事實並非如很多所想的理想：（按圖了解）

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台灣北投健康管理醫院美容醫學中心黃志宏副院長分享，在醫美門診諮詢裏其實遇過不少諮詢客戶表示因身形肥胖，想藉由抽脂來達到快速瘦身，但事實上「抽脂不等於減重」這個觀念務必要認清！減肥是指全身所有部位的脂肪體積減少讓身形顯得緊緻；抽脂則是抽走身體局部脂肪數量，使身形曲線變得更理想，強調抽脂無法代替飲食控制及適量運動作為減肥的手段，而是一種「雕塑身形」的方式，而且1次的抽脂手術最多只能抽取5千毫升，對於減重而言，實質幫助並不大。

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黃志宏副院長進一步說明，肥胖是因人體脂肪過度堆積，常聽到女性常抱怨「最瘦不下來」的部位大多分布在腰腹、臀部、大腿小腿、蝴蝶袖等地方，而這些地方的脂肪大多是難以消除的深層頑固脂肪。也提醒想抽脂或已接受過抽脂的民眾當脂肪細胞被手術抽走後，若沒有進行健康的飲食習慣或生活型態，還是會造成脂肪體積變大，形成復胖。維持理想體態還是需進行飲食的調整，讓身材更緊緻、線條更漂亮。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】