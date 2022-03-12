銀髮健康｜6旬婦手掌兩側竟見紅斑　靠女兒察覺　方知是肝臟出事

台中64歲趙媽媽退休在家享清福，女兒經常抽空陪媽媽聊天，也會按摩舒壓，但今年初卻發現媽媽手掌兩側有紅斑，上網查資料竟是「肝掌」，懷疑與肝癌有關，趕緊帶着母親就醫檢查，確診為肝癌初期，醫生建議手術切除，目前正順利恢復中，趙媽媽直說多虧女兒機警，還強調：「女兒就是這麼貼心」！



「肝掌」是肝臟病變的警訊之一，若發現手掌的大小魚際區有異常泛紅，就要提高警覺。（WikiDoc）

女兒按摩發現驚見不明紅斑 拖媽媽前往檢查

台灣亞洲大學附屬醫院腸胃肝膽科主治醫生陳政國表示，患者本身雖有糖尿病、高血壓等慢性病，但平時都有穩定服藥控制，且經常跟朋友爬山運動，幾乎很少生病，因此來院就診時，患者自認身體很健康，十分排斥看醫生，但因實在拗不過孝順女兒軟硬兼施，才不得不來深入檢查。

患者女兒則向醫生說明日前幫媽媽按摩雙手時，發現媽媽的手掌兩側（又稱魚際）有不明紅斑，但掌心卻是泛白無血色，她當下覺得狀況有異，立刻用手機上網搜尋，赫然發現可能是肝病的前兆，心裏浮現不祥預感。

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肝癌發現時大多已中晚期 其實初期有跡可循

陳政國醫生指出，肝臟是沒有神經的器官，多數患者當發現肝臟腫瘤時，幾乎已是中晚期，以致於肝癌死亡率居高不下，不過臨床上肝癌患者會出現幾種特殊警訊，可以作為參考，例如「肝掌」，其特徵就是患者手掌的大小魚際處，出現異常紅點或泛紅，或者胸前、四肢發現「蜘蛛痣」，中間有小紅點，周圍佈滿往外擴散的小血管，此外黃疸（眼睛）、腹水、肚皮靜脈曲張、手腳浮腫等，都是肝臟病變的警訊。

趙媽媽經安排超音波、斷層掃描等影像檢查，果然在左肝發現約2厘米大腫瘤，因發現得早，只要透過手術切除，術後定期追蹤，幾乎可與正常人無異，也讓她感謝孝順的女兒提早發現，才能提早治療，直呼女兒真的很貼心。

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注意肝癌3部曲 建議4至6個月檢查保健康

陳政國醫生強調，肝炎、肝硬化、肝癌被稱為肝癌3部曲，如果肝臟反覆發炎卻未追蹤治療，根據研究，肝癌從1公分長到3公分最快只要4至6個月，甚至1年內就可能會發展成中晚期肝癌，併發破裂、黃疸、腹水等症狀，屆時預後恐怕不佳，也增添治療風險。

醫生提醒，患有B、C肝的朋友，務必每4至6個月定期安排肝臟檢查，包括抽血及做腹部超音波檢查，一旦發現有長肝癌，也要立即處理，才能享受彩色人生。

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