疫情｜連花清瘟非人人啱食?以多醣體增強免疫力 草本調理疫後身體

疫苗可預防病毒，但病毒變種速度快，因此增強自身免疫力才是治本之道。正當醫學界不斷研究應對新冠肺炎的藥物，雖然進展良好，但藥物畢竟有副作用。有見及此，有企業便從天然食物中的萃取有效的多醣體成份，研發出針對新冠肺炎和呼吸道疾病、適合日常飲用的營養補充品，既可增強整體免疫力、預防新冠肺炎和各種呼吸道疾病，並對一般疾病同樣有效；即使不幸患病，也可以加速恢復元氣。



不少應對新冠肺炎的藥物雖然有效，但藥物畢竟有副作用。（圖片： shutterstock）

除了近年肆虐全球的新冠肺炎之外，不少人每逢轉季就會受過敏及流感等呼吸道疾病困擾，歸根究底都與免疫力低下有關。免疫力低下不僅容易致病，病後的恢復時間也會更長。藥物只能治標，唯有增強並維持完善的免疫力，才是控制並預防疾病最有效的方法。

菇蕈和酵母的多醣體為天然免疫力強化劑 多種天然草本植物具療肺功效

有研究發現，來自菇蕈、酵母的多醣體和植化素能有效強化免疫系統，其中多醣體「β-葡聚醣」更是公認的天然免疫力強化劑。除此之外，研究亦發現自然界中多種天然草本植物具有護肺和療肺功效，例如桑葉、魚腥草和療肺草；其中薄荷和紫蘇葉甚至能抑制新冠病毒，即使病毒進入人體，也難以在體內發揮破壞作用。

2020年，台灣國家中醫藥研究所研發「台灣清冠一號」的中草藥複方，用於緩解新冠肺炎。以桑葉、薄荷和魚腥草等天然草本所製成的複方，能夠互相配合，使發揮更大功效，能比單一成份的成效更顯著。

以桑葉、薄荷和魚腥草等天然草本所製成的複方，能夠互相配合，使發揮更大功效，能比單一成份的成效更顯著。

富康泰綜合以上的研究結果，進一步研發「淨心本草多醣飲」，讓一般人能夠在日常透過簡單而適當的方式攝取以上天然元素，從而強化整體免疫系統，並預防新冠肺炎和各種呼吸道疾病。

6種珍貴菇蕈和酵母 以專利雙效多醣體增強免疫力

淨心本草多醣飲的成份天然，含豐富β-葡聚醣，屬營養補充品而非中成藥，而且通過不含西藥成份及不含重金屬的檢測，因此適合每天飲用。淨心本草多醣飲的專利雙效多醣體，是來自6種嚴選珍貴菇蕈和酵母，分別是靈芝、姬松茸、灰樹花、猴頭菇、白木耳和黑木耳，當中含有豐富的多醣體和植化素，證實具有雙重功效，能夠同時促進特異免疫系統及非特異免疫系統。專利雙效多醣體的研發更於2020年在日本東京天才發明展獲得金牌獎。

專利雙效多醣體是來自6種珍貴菇蕈和酵母，當中含有豐富的多醣體和植化素，能夠同時促進特異免疫系統及非特異免疫系統。

專利雙效多醣體可預防疾病，並加速病後復原和減低症狀嚴重性，亦能調節免疫力，預防免疫系統失調，其中猴頭菇和木耳中的多醣體更可避免胃食道逆流，有保護胃壁的作用；而多元化的植化素除了可提升疾病抵抗力，更具抗氧化作用。

多醣體可提升兩種免疫系統 選對食材助身體直接攝取營養素

免疫系統由兩部分組成，分別是「非特異性免疫系統」和「特異性免疫系統」。前者是抵禦外來病毒的第一道防線；後者則專門對付特定病原體。強化這兩種免疫系統的治本方法離不開四項：均衡飲食、適量運動、充分休息以及樂觀心態；其中飲食最為重要，而懂得選擇食物，更有助身體直接攝取營養素，事半功倍。

強化免疫系統的治本方法離不開四項：均衡飲食、適量運動、充分休息以及樂觀心態；而懂得選擇食物，更有助身體直接攝取營養素，事半功倍。

針對各種呼吸道疾病 可抑制新冠病毒

淨心本草多醣飲的另一主要成份是天然草本植物提取物，來自7種天然草本植物，分別是桑葉、魚腥草、療肺草、薄荷、紫蘇葉、甘草和紅棗，並經10倍高濃縮萃取，確保建議份量當中的營養價值。桑葉可潤肺止咳、暢通呼吸道；魚腥草是天然抗生素常用於治療呼吸道疾病。

薄荷和紫蘇葉是淨心本草多醣飲中直接對付新冠肺炎的成份。研究發現薄荷可抑制冠狀病毒與ACE2結合，防止冠狀病毒進入人體細胞，達至預防新冠肺炎的目的；而紫蘇葉則能抑制新冠病毒在體內進行複製，並有效地降低發炎反應。

療肺草、薄荷、紫蘇葉和甘草都是經研究證實可緩解肺部不適的天然草本成份，其中薄荷更被發現可抑制冠狀病毒與ACE2結合，防止冠狀病毒進入人體細胞，達至預防新冠肺炎的目的；紫蘇葉能抑制新冠病毒在體內進行複製，並有效地降低發炎反應。

根據台中榮民總醫院實驗室的實驗，淨心本草多醣飲中所使用的多醣體及植物萃取成份可以能夠抑制肺部發炎反應，從而減緩肺部損傷，達至保護作用。

淨心本草多醣飲適合各類族群，每日服用1至2次，每次1包，有助全面提升免疫力。

淨心本草多醣飲適合各類族群，每日服用1至2次，每次1包，有助全面提升免疫力，在體內建立防護罩，對抗新冠肺炎和其他外來病菌的入侵，同時減少在平日或季節交替時的流感和感冒。

購買連結：https://bit.ly/3x7cVqZ