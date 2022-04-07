Kinder朱古力疑受沙門氏菌污染 食安中心籲下架 4類人士食用高危

復活節將至，不少人或會選購一些Kinder出奇蛋應節。不過，本港食安中心周三晚(4月7日)公告指，一款Kinder出奇蛋產品疑受沙門氏菌污染，目前已要求業界停售及下架，市民切勿食食用。

事實上，因沙門氏菌所導致的食物中毒絕對可大可小，隨時可引發敗血病等嚴重併發症，到底沙門氏菌一般會在甚麼類型的食物出現?市民日常處理食材時又可如何預防？

Kinder的Egg Hunt Kit產品或受沙門氏菌污染而須下架。（資料圖片）

Kinder產品須下架

據本港食安中心周三晚(4月6日)公告，相關需要停售的產品資料如下：

產品名稱：Egg Hunt Kit

品牌：健達

來源地：比利時

淨重：每包150克

此日期前最佳：2022年8月21日

進口商：City Super Limited



中心發言人表示，早前透過食物事故監測系統，得悉英國食物標準局及愛爾蘭食品安全局發出通告，指有健達產品因可能受沙門氏菌污染而正在當地回收。中心得悉後，即聯絡本地主要進口商和零售商跟進事件。

經初步調查，雖然有關產品並沒有在香港出售，但愛爾蘭食品安全局後來再發通告，回收範圍涵蓋至更多健達產品，部份曾經進口本港。中心已要求本港主要進口商和零售商將受影響產品停售及下架，並展開回收，呼籲市民不要食用。

▼沙門氏菌知多啲﻿（按圖👇👇👇）

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奶類製成品可被沙門氏菌污染

據本港食安中心資料顯示，沙門氏菌通常存在於人類和動物，特別是家禽、豬牛等，其中約有2,000種可引致食物中毒的血清型沙門氏菌。

沙門氏菌主要是經帶菌的動物傳給人類，包括透過人類進食未經煮熟、且以有關動物食為源的食物，因此可受沙門氏菌污染的食物如下：

．肉類及其產品，如燒牛肉、肉餡餅、香腸、火腿等

．家禽肉類及其產品

．奶類及其製成品

．蛋及蛋類產品，如布甸、奶油蛋糕等



▼同場加映，9種不能生吃的食物﻿（按圖👇👇👇）

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可引發敗血病等併發症

透過進食感染沙門氏菌後，患者一般約有12至36小時的潛伏期，其後會陸續出現以下症狀：

．噁心

．發燒

．嘔吐

．肚痛

．腹瀉



如患者未獲及時治療，更可能出現如脫水及敗血病等嚴重併發症。當中尤以嬰幼兒、孕婦、長者及免疫系統較弱的人最為高危，萬一感染沙門氏菌導致食物中毒恐有較嚴重影響，甚至可致死。

要預防感染沙門氏菌，食安中心亦有以下貼士：

．正確處理、儲存及徹底煮熟有感染風險的食物

．避免進食生或未經煮熟的蛋

．非即時食用的食物應貯存在攝氏4度以下或60度以上，避免細菌在室溫下繁殖

．處理食物前須徹底洗淨雙手

．禁止貓狗等寵物進入廚房，以免傳播病菌



▼同場加映，改善腸胃炎的2個穴位：（按圖👇👇👇）

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