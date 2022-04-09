心肌梗塞｜牙痛可能係心臟警號？專家教你辨別心源性牙痛和蛀牙

心肌梗塞的臨床症狀常為胸口彷彿被大石頭壓住，甚至伴隨著胸悶、胸痛，而不止這些症狀，像是有些人還會出現牙痛、下巴痛的症狀，卻往往以為是蛀牙而耽誤治療。



心源性牙痛要如何和一般牙痛分辨呢？台灣林口長庚紀念醫院血管外科主治醫師蘇大維表示，可以從以下三個面相簡單區分：

心源性牙痛和蛀牙難辨別？（按圖看如何區分👇👇👇）

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1. 發作快慢：一般牙痛發作的時間較慢，若是心源性牙痛的話則是會突然性的發作。

2. 疼痛定位：一般牙痛可以明顯定位出痛點，但心源性牙痛卻很難辨別出是哪一顆牙齒疼痛。

3. 服用止痛藥後是否改善：吃止痛藥可以緩解一般牙痛，若是心源性牙痛，單純吃止痛藥的話是難以緩解、改善的。



台灣蘇大維醫師表示，心源性牙痛還常常伴隨下巴、左側肩膀、背部等偏左側區塊疼痛，而以上只是簡易的辨別方式，心源性牙痛還有不同的症狀表示，如果持續疼痛還是建議儘速就醫，藉由心電圖檢查來做判別。

心源性牙痛 常伴隨下巴、左側肩膀、背部疼痛

心源性牙痛表現上為牙痛，但原因常為心臟缺血或是心臟不適所造成，而心機梗塞的症狀又分為典型及非典型，典型症狀為胸悶、胸痛且伴隨喘的感覺，也有些人會以臉色蒼白、冒冷汗表示。

台灣蘇大維醫師指出，心肌梗塞的非典型症狀為疼痛感不完全來自於胸口的不適感，反而是下巴、左側肩膀及背部感到疼痛，此外，有些患者也會以牙痛表現。

會發生心源性牙痛的原因在於下巴、左側肩膀和背部區塊的疼痛神經路徑的感覺與心臟相同，因此某些患者在心臟受損或缺血時刺激會傳送至大腦，不過大腦會釋放疼痛訊息至左側肩膀及背部，因此造成感覺及訊號錯誤，讓患者覺得牙痛或是肩膀痛。

心肌梗塞前兆有哪些？（按圖👇👇👇）

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糖尿病患者、年紀大者、部分女性較易發生心源性牙痛

而哪些族群較容易發生心源性牙痛呢？台灣蘇大維醫師表示，好發心肌梗塞族群為三高患者（高血壓、高血糖、高血脂），其中會表現心源性牙痛的患者，通常會出現神經傳導較慢、感覺較遲鈍的狀況，例如年紀較大的患者，神經感覺會較遲鈍，因此心源性牙痛的機率也會比較高。

此外，糖尿病患者長期下來周邊神經會較遲鈍或是神經出現病變，當有心臟問題時，症狀表現就會較模糊。另外，女性心肌梗塞的病程較男性緩慢，因此症狀通常也不會太強烈。

心肌梗塞為冠狀動脈造成阻塞，因此預防血管阻塞相當重要，台灣蘇大維醫師提醒，如果本身有慢性病者，會建議把病情控制好，另外，維持健康飲食（避免重油、重鹹）也能夠有效改善高血壓及高血脂。

此外，長期抽煙會對血管健康造成影響，建議有煙癮的民眾應該要戒煙，一般民眾也可以每週定期運動並定期做健康檢查，以預防心肌梗塞的發生。

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