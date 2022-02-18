護心飲食｜3種人易心肌梗塞！營養師推介6大食物、一日護心食譜

台灣51歲導演明金成昨晚驟逝，法醫相驗研判是因心因性休克致死，而心肌梗塞是最常造成心因性休克的原因之一，心因性休克也是造成急性心肌梗塞死亡的主因，再度掀起民眾關注心肌梗塞。
究竟吃什麼可以預防心肌梗塞呢？營養師建議，預防心肌梗塞必吃6大食物，同時公開「一日護心食譜」。
6大食物預防心肌梗塞、一日護心食譜（按圖👇👇👇）
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3種人容易心肌梗塞
台灣台安醫院預防醫學事業部營養師劉怡里指出，台灣人心肌梗塞發生率逐年攀升，長期位居台灣人十大死因的排行榜，再加上患者有年輕化的趨勢，而三高患者、抽煙或體重過重族群，都是心肌梗塞的高風險群，建議從健康飲食、規律運動著手，再加上正確用藥與定期檢查。
6大食物預防心肌梗塞
1. 魚類
三文魚、秋刀魚、鯖魚、虱目魚。
2. 綠色蔬菜類
蘆筍、番薯葉、西蘭花、菠菜。
3. 堅果種子類
葵瓜子、芝麻、開心果。
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4. 豆類
豆腐、毛豆、豆漿。
5. 高維他命C水果類
番石榴、木瓜、車厘茄、奇異果、柑橘類。
6. 水分
開水、無糖茶。
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一日護心食譜
早餐：9湯匙燕麥+240ml無糖豆漿+1顆水煮蛋。
早點心：1顆番石榴+1杯低脂奶240ml。
午餐：150克糙米飯（8分滿）+1碗綠色蔬菜+1掌心大的魚類。
午點心：100克原味乳酪（1/3碗）+1湯匙堅果+1顆橘子。
晚餐：100克番薯飯（半碗）+1碗綜合蔬菜+1碗毛豆+1隻滷雞腿。
劉怡里提醒，每天喝足2000c.c.的水分，開水及無糖茶飲皆可，飲食種類多樣性變化，尤其是保護性食物蔬菜水果要足夠，每餐中適當的加入蔥薑蒜辣椒等辛香料，幫助強化血管的健康。
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