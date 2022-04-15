早餐｜12款中式食物熱量要踩單車幾耐？ 3類人注意忌食油炸鬼

一份好吃的早餐絕對成為一整天的美好開始，其中有不少人也會選擇中式早餐，一份炒麵，再配油炸鬼和濃醇香的豆漿，好味又充滿飽足感。不過有營養師指出，不少中式早餐看似健康，但背後暗藏的熱量是相當驚人。



很多早餐食物看似健康，其實隨時是致肥危機，台灣註冊營養師高敏敏指，澱粉量高的大飯糰、炸的油炸鬼，可能對於血糖及體脂的控制比較不利，「在吃的時候就要注意頻率跟份量，甚至在點餐時就要根據自己的健康狀況三思」。

她也分享了以下常見的中式早餐熱量，以及需要踩單車多久才能完全消耗熱量。

▼12款中式早餐熱量+消耗熱量時間 （按圖👇👇👇）

+ 8

粢飯糰 185克



熱量：616 kcal

踩單車需時：154 分鐘

蔥油餅 53克



熱量：480 kcal

踩單車需時：120 分鐘

小籠包 8粒



熱量：440 kcal

踩單車需時：110 分鐘

炒麵 1份410克



熱量：415 kcal

踩單車需時：104 分鐘

蘿蔔糕 1份115克



熱量：357 kcal

踩單車需時：89 分鐘

鍋貼 5粒135克



熱量：350 kcal

踩單車需時：88 分鐘

油炸鬼 1條54克



熱量：298 kcal

踩單車需時：75 分鐘

原味蛋餅 1份115克



熱量：265 kcal

踩單車需時：66 分鐘

▼港式麵包熱量有幾多？（每100克計算）（按圖👇👇👇）

+ 6

饅頭 一個約100克



熱量：246kcal

踩單車需時：62 分鐘

水煎包 一個116克



熱量：193kcal

踩單車需時：48 分鐘

鹹豆漿 1碗500毫升



熱量：185kcal

踩單車需時：46 分鐘

荷包蛋 一件50克



熱量：96kcal

踩單車需時：24 分鐘

低卡中式早餐貼士

高敏敏亦建議如何選擇健康的中式早餐及進食貼士。

▼低卡中式早餐貼士（按圖👇👇👇）

栥飯糰



飯糰大部分是糯米製作，難消化的支鏈澱粉比較多，腸胃功能較差的人會比容易脹氣、腸絞痛，要多注意細嚼慢嚥或少吃一些

炒麵、油炸鬼



炒麵、油炸鬼油脂含量高，有高血脂、脂肪肝、或正在減脂的朋友要謹慎攝取

飲品



建議選擇無糖飲品，例如茶、無糖豆漿，也可以選擇鹹豆漿，鹹豆漿是用無糖豆漿加醋製作的，但要注意放少量菜脯即可，鈉太高容易造成負擔。

▼同場加映：10款常見點心有幾肥？（按圖👇👇👇）

+ 6

▼飲茶有幾好？（按圖👇👇👇）