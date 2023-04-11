心臟健康｜久站時出現頭暈、心跳變得異常？可能患上直立不耐症

不少民眾都曾經歷過，突然站起來時頭暈、眼前一陣白，多數都是因為貧血引起，但如果是本來就站著，並非是突然站起來，卻仍然有症狀，甚至嚴重到心悸、全身無力，小心可能是「姿位直立性心動過速症侯群」。



久站出現不適要警覺！常見五大症狀

有些人站著時比坐著更容易觀察到身體有不適的表現，那到底什麼事「姿位直立性心動過速症侯群」？

▼什麼是姿位直立性心動過速症侯群？（點擊下圖看清👇👇👇）

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台灣國泰醫院心血管中心、一般心臟醫學科主治醫師郭志東解釋：「這是一種症侯群，代表系列症狀和體徵的集合，特點是當病患久站時會出現令人不適的症狀，例如頭暈和心悸，這些症狀在醫學術語上稱之為直立不耐症。」

「姿位直立性心動過速症侯群」（POTS）主要出現需要久站的族群，通常影響15-50歲的女性為主，臨床上常見的症狀通常都是站著出現，包括：

- 頭暈

- 昏厥

- 全身乏力

- 注意力不集中

- 心悸



除了感到心臟砰砰響，快速地跳動之外，不少患者還會反應經常會出現頭痛、消化系統毛病，像是腹脹、便秘、失眠，甚至引起呼吸困難、疲勞而導致的運動不耐症。

新冠後遺症也有「直立性心動過速症侯群」

郭志東分享近期在臨床就遇到一名個案，是一名57歲的劉先生，平常沒有什麼慢性疾病，也沒有服用藥物，卻在幾天前，在站著的時侯突然頭暈和心跳異常快，經一連串的心臟科檢查後，被診斷為姿位直立性心動過速症侯群。

尤其在新冠肺炎疫情之下，有些長期慢性感染新冠病毒的人可能會出現一些後遺症，影響包括大腦、肺和腎臟在內的各種器官。郭志東指出：「感染後發生POTS是其中一種類型，即使在急性感染消退後，這些人在直立時仍可能有持續的疲勞、頭暈和心率加快而造成慢性不適感。」

久坐容易得到的8種疾病（點擊下圖看清！👇👇👇）

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別讓久站不適陷入惡性循環！

值得慶幸的是，大約一半的患者會在幾年內自行恢復或改善，但對於其餘的病人來說，如果不進行治療，往往會形成「惡性循環」。有些患者反應連做家務都會感到頭暈和疲憊，甚至因此從學校或工作崗位上離開。

當患者擔憂站立時的不適，便開始花更多的時間在床上，避免引起症狀的活動。郭志東解釋：「當日常活動變少時，腿部的肌肉就會減少，心臟容量就會萎縮，血液循環的容量就會減少，這些變化使直立或站立時更加不舒服，導致病人花更多的時間在床上。」

目前對「姿位直立性心動過速症侯群」根本原因尚不清楚，腦震盪、手術甚至流感等病毒性疾病後臥床休息一段時間後也有可能會出現這種症狀。許多研究人員在猜想，也可能是一種自身免疫性疾病，身體的免疫系統變得過度活躍引起，錯誤地把身體自身的健康組織錯認，損傷被認為會影響血管內層，使其在直立時失去血管本身收縮的能力。

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「心跳頻率」異常就是關鍵指標之一

那有什麼方法可以自我察覺嗎？郭志東建議心跳頻率是一個觀察指標，一般人心跳每分鐘約60-70次，但若有「姿位直立性心動過速症侯群」靜息心率可能都落在每分鐘80多次，可能簡單爬一小段樓梯就飆升到130次或以上，僅僅站起來就會引起頭暈和心跳加速。

雖然大多數人都認為「站直」這個簡單的動作是很理所當然的，但患有此症狀的人可能會覺得非常不舒服。因為當人直立時，重力會使1/3的血液在腰部下方停滯，使返回心臟的血液變少，所以心臟能泵到身體部位的血量會減少，這會導致大腦血壓下降。

偏偏「姿位直立性心動過速症侯群」的患者血管收縮的效能變得很差，身體為了維持血壓，心跳會變得更快，惡性循環之下甚至會讓病人頭暈、昏倒，正腎上腺素也會影響包括消化系統。若是未來在久站時出現不適症狀，千萬別再以為只是貧血而已，也有可能是身體其他反應。

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