坐太久、不換牙刷、不防曬影響健康？細數12個日常生活常犯小錯誤

我們都知道不能抽煙、喝酒和少吃垃圾食物是維持健康的重要方法，卻很少知道不換枕頭套、牙刷也會對健康有害。



外國專家表示，即使是最健康的人也會在日常生活犯點小錯誤，這些錯誤隨著時間愈久，可能對健康有害。根據外國媒體《The Sun》的報導指出，有12個可能在日常生活常犯的小錯誤，會危害我們的健康，值得注意。

12個日常生活常犯小錯誤（按圖👇🏻👇🏻👇🏻）

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一、坐太久

久坐會造成體重增加，同時增加的還有心血管疾病、二型糖尿病、癌症和血栓的健康風險。建議定期站起來走一走，增加步行時間，或培養運動習慣。

二、選錯誤的時間刷牙

許多人聽說過「一天要刷牙兩次」，但在錯誤的時間刷牙，其實也不好。在飲用咖啡、橙汁等酸性食物後馬上刷牙，實際上對琺瑯質有害。我們的嘴巴需要時間產生唾液，以中和嘴裏的酸性物質，因此在食用酸性食物、飲料後，需要至少等待30分鐘再刷牙。

三、不換牙刷

牙醫建議至少每三至四個月更換一次牙刷或牙刷頭，因為刷毛會隨著時間推移炸開，這意味著它們無法處理牙齒之間難以觸及的地方。另外牙刷上附著的細菌也會產生感染問題。

四、每天喝一杯酒

一天喝一杯很正常，喝太多酒會導致一系列健康問題，包括肝損傷、肥胖、高血壓和心臟病。

五、對醫生不誠實或逃避

對醫生誠實至關重要，這樣醫生才能全面瞭解你的身體狀況，對症下藥。

六、不防曬

即使在陰天裏，紫外線依然會穿透雲層，照在你的皮膚上，因此防曬顯得尤為重要。防曬不僅可以預防皮膚癌，還可以延緩衰老。防曬的秘訣是使用50 SPF或以上的高系數防曬霜，在離家前30分鐘塗抹，每隔兩至四小時重新塗抹一次。

6種防曬食物：（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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七、不優先考慮睡眠

大多數成年人每晚需要七至九小時睡眠。睡眠不足會導致肥胖、糖尿病、抑鬱症、癡呆症等健康問題。

八、每天不出門

陽光對人體的荷爾蒙、新陳代謝和心血管健康都有正面影響，可提高警覺性、提升情緒、幫助皮膚製造維他命D，這對骨骼健康和免疫功能非常重要。因此每天花一點時間在戶外走動，對健康有益無害。

九、在床上使用手機

在床上使用手機並不好，因為手機容易使你錯過睡覺時間，甚至讓你精神變好。建議至少在睡​​前30分鐘關機，並將手機放在比較遠的地方。

十、棉花棒掏耳朵

使用棉花棒去除耳垢很危險，因為棉花棒可能將耳垢推入耳朵更深處，使其在耳道內進一步堆積，甚至會對內耳結構造成損害，導致眩暈、耳聾甚至面癱。

了解5種耳垢反映什麼？（按圖👇👇👇）

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十一、聽吵雜的音樂

若長時間暴露在超過85分貝的聲音中，都有可能對耳朵造成傷害，導致聽力受損。建議不要用耳機聽音樂超過一小時，並確保有間隔15分鐘的休息時間。

十二、用錯誤的方式洗頭髮

脫髮歸結為許多因素，其中一個原因是錯誤的洗頭方式，例如用太熱的水洗頭。使用溫度太高的水洗頭，會損傷頭皮，導致頭皮極度乾燥、頭皮屑、掉髮，正確方式是使用溫水洗頭。

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