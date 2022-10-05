強直性脊椎炎｜無法久坐久站下背痛　保健達人教2招活化脊柱關節

有一個病，不只台灣資深藝人余天和兒子余祥銓都有，連歌王周杰倫、藝人阿Ken、浩子等藝人，都為「強直性脊椎炎（又稱強直性脊椎炎）」所苦。



藝人李易雖然是運動健將，但是從初中就關節痠痛，搬東西無力，當兵的時候才發現是僵直性脊椎炎。醫師提醒，全台大約有20多萬名僵直性脊椎炎病患，除了會出現下背痛、脊椎僵硬，若等到晚期才治療，小心可能導致殘廢、失能。

僵直性脊椎炎有這些症狀（按圖👇👇👇）

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余天、周杰倫等大明星竟然都為僵直性脊椎炎所苦

僵直性脊椎炎在台灣有一個戲稱，叫做「明星病」，因為除了余天和兒子都得到以外，還有許多台灣當紅男藝人如當紅小生劉以豪等，都有這個病。台灣外科醫師江坤俊說，因為僵直性脊椎炎主要病患為男性，而且病患發病時都很年輕，經常運動或外出活動，一有關節問題、痠痛問題，都會以為是運動傷害而延誤發現。

當紅小生李易初中就有症狀，10年後才找出病因

像今年39歲的8點檔戲劇小生李易，他就提到自己初中時升旗朝會沒辦法站很久，也常有疼痛、不舒服，沒有辦法搬桌椅。上整天課晚自習時也不能久坐，常被老師以為裝病，而他因為愛運動、打籃球，也自以為是運動傷害。直到當兵前同樣是藝人的堂哥李威發現得僵直性脊椎炎，追查家族病史他才發現自己痛了10年的原因也是僵直性脊椎炎，才開始治療。

▼強直性脊椎炎高危人士（按圖👇👇👇）

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奧運羽毛球選手陳思羽，撐病痛挺過多次比賽

雖然僵直性脊椎炎好發在年輕男性，但是女性也會遺傳。最著名的是中華台北東奧羽毛球選手陳思羽，讀高中、17歲時到韓國參加羽毛球比賽時，起床時痛到坐不起來、頭抬不起來，花了2年才確診是僵直性脊椎炎。 而且她的症狀很嚴重，常常一痛就一整天，甚至無法訓練、無法比賽。後來是靠打生物製劑針劑控制。

雖然有生物製劑可治療，但是出賽時針劑要冷凍，有時來不及解凍注射，曾經痛到無法呼吸仍堅持比賽，因為陳思羽的堅持，讓她一路打到奧運而發光發熱。

脊椎盆骨交接的「薦髂關節」最易受害，僵直性脊椎炎常見下背痛

台灣土城醫院風濕過敏免疫科主任蔡秉翰說明僵直性脊椎炎的病情，他表示，像李易等前面介紹過的案例，在發病時都有無法久坐或久站的問題，這是因為僵直性脊椎炎主要侵犯中軸脊椎關節，最先受損的是脊椎與盆骨交接處的薦髂關節，所以患者發病時會感覺下背很痛。

僵直性脊椎炎，脊椎沾黏難彎腰（健康2.0授權使用）

當脊椎發炎未控制，也廣泛侵犯軟骨結合、韌帶附著部位及周邊關節，如肩、膝、髖等關節引起關節沾黏，脊椎硬化後無法一節節活動，走路、開車時無法左右轉頭、眼看四方，嚴重的患者甚至會駝背、身體無法挺直、頭抬不起來。僵化如竹竿無法彎曲，因此又稱為「竹竿病」。

而且要小心，僵直性脊椎炎是免疫系統攻擊自己的組織，它不只引起中軸關節發炎，發炎現象會侵犯全身，所以往往還會引起全身的疾病，例如周邊關節炎，常侵犯下肢關節，如髖關節，膝關節及踝關節。另外還有筋膜炎如「足底筋膜炎」、肋間肌著骨點發炎，並併發肌腱發炎等。

更嚴重的還可能引起視力問題。根據統計，有約3到4成病患被發現，是因為眼睛虹彩炎，臨床症狀會出現眼睛紅腫充血、視力模糊等，若延誤治療，恐造成瞳孔變形、青光眼等問題。而且因為發炎，還易導致全身疲累，引起慢性疲勞症狀。

僵直性脊椎炎是免疫系統攻擊自體組織，除了脊椎僵硬、下背痛，小心全身的肌腱附著部病變、肺部發炎，以及眼睛虹彩炎而影響視力。（健康2.0授權使用）

▼強直性脊椎炎有咩影響？（按圖👇👇👇）

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晨間僵硬30分鐘到1小時，腰痠背痛3個月不癒 均要小心

蔡秉翰提醒，僵直性脊椎炎有些早期症狀可以發現，最常見的是「晨間僵硬」，其實是泛指睡比較久的時間後，要起床時下背會特別疼痛，甚至身體僵硬起不了床，至少持續30分鐘至1小時才能緩和。另外，如果持續腰痠背痛症狀3個月以上不癒，通常是休息後疼痛，在運動後較紓緩時，要提高警覺。

下背關節疼痛，小心僵直性關節炎（健康2.0授權使用）

坐姿檢測，可知脊椎正常否

除了從症狀來發現，台灣脊椎保健達人鄭雲龍說，也可以做1個動作來檢驗脊椎、盆骨是否正常。他解釋，因為僵直性脊椎炎常常最先影響下背部，也就是盆骨和髖關節僵硬，檢測時準備1張椅子，手抱胸，身體不要彎曲，看可不可以很順、直直地坐到椅子上。

倘若是盆骨和髖關節太僵硬或太鬆垮的人，打直坐下去的時後無法轉移重心，一定要前傾、鞠躬才能坐到椅子上。如果檢測時發現自己無法順利坐到椅子上，鄭雲龍提醒，恐怕要了解一下是否有僵直性脊椎炎等關節病變。

無法不彎腰坐下、坐下時身體必須前傾才能維持重心，恐怕脊椎有問題。（健康2.0授權使用）

不過也有一些人是因為肌肉、關節比較不靈活、比較僵硬。鄭雲龍建議可以做幾個運動幫忙紓緩。

「抱腿靠胸」：

第1個抱腿靠胸動作，要先單手抱同側的腿靠近胸部躺下，鄭雲龍說，關節正常的人，另一側的腿會自然垂下，而且可以平放在地上。但如果是關節有問題的人，或是肌肉僵硬的人，他的另一側腿會捲曲，無法完全平放在地板上。

倘若是肌肉僵硬、關節不靈活，鄭雲龍教大家，可以在單手抱腿靠胸的時候，讓另1條腿利用腿自然重量，深呼吸，讓腿延伸、下壓。深呼吸時間可以從30秒到1分鐘，進行2到3次後，換腳進行。

▲單手抱腿靠胸的時候，讓另1條腿利用腿自然重量，深呼吸，讓腿延伸、下壓。（健康2.0授權使用）

「坐姿活動、坐姿旋轉」

進階的動作，則是坐姿活動和坐姿旋轉。鄭雲龍說，這兩個動作一般人做可以鬆開腿部關節及腰背筋膜、肩頸筋膜和胸廓筋膜，有僵直性脊椎炎的人更要做，有助於拉筋緩解症狀，還能止痛。

他教大家，用很舒服的方式曲膝坐下來時，手往後撐，先左右轉檢查哪一邊比較緊，比較緊的那一側，在側轉時，膝蓋比較無法貼近地面。鄭雲龍說，較緊的那側動作要做2倍於較鬆側。

接下來，先往右側轉，讓兩側膝蓋慢慢貼近地面。之後身體延伸、整個往右側轉身，如果發現很緊繃，先原地不動、吸氣、放鬆，吐氣後將身體再更推向右邊，再吸氣、轉更多後，很後面再吐氣。大約做3到5次深呼吸後，就可發現緊的這側放鬆。

坐姿旋轉（健康2.0授權使用）

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接下來低頭，以頭的動作牽拉筋膜的張力，從肩頸側的筋膜都感覺放鬆。如果可以的話把手放下，趴低，再加上低頭跟抬頭的動作慢慢推開，配合吸氣、吐氣，可以伸展側腰，慢慢再轉回來。之後換邊進行。

▲配合吸氣、吐氣，可以伸展側腰，慢慢再轉回來。之後換邊進行。（健康2.0授權使用）

一般人做以上的動作，有助伸展肌肉和筋膜，有僵直性脊椎炎的人，更能藉由這些動作改善肌肉和身體活動角度，讓生活更加便利、有活力。

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