抗疫飲食｜營養師教攝取7大營養素　強化上呼吸道黏膜健康抗新冠

疫情於多地持續爆發，就連台灣指揮中心指揮官陳時中也表示「疫情還沒到高峰，仍在發展中」。究竟在病毒環伺之下該如何保護自己才能安然度過新冠危機？台灣營養師王證瑋表示，新冠病毒變異株Omicron最主要症狀為上呼吸道感染，如流鼻涕、打噴嚏、喉嚨痛、持續咳嗽等，因此維持上呼吸道健康相當重要！



王證瑋說明，上呼吸道黏膜是對抗病毒第一道防禦機制，維持黏膜健康，讓病毒無法再進入呼吸道進行繁殖，就能幫助提升免疫力。民眾不妨從日常攝取良好的營養素，供給細胞營養，為身體建立防護罩，不用擔心病毒來襲。

7大強化黏膜系統、壯大免疫關鍵營養素（按圖👇👇👇）

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1. 維他命A

第一道防線健康靠A成就！王證瑋指出，維他命A是維持黏膜完整與健康的基礎，同時也能讓細菌與病毒不容易進入體內。常見食物如紅蘿蔔、番茄、波菜、蛋黃等。

2. 維他命C

水溶性抗氧化代表！維他命C能修補受損黏膜、維持完整並強化細胞間的鏈結。常見食物如番石榴、柑橘類、奇異果、燈籠椒等。

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3. 維他命D

王證瑋說明，維他命D能讓免疫細胞活力滿點，且能調節免疫功能，幫助免疫系統抵擋病菌。常見食物如深海魚類、黑木耳、菇類、乳製品等。

4. 維他命E

維他命E是非常優質的脂溶性抗氧化劑，可阻斷自由基對細胞的傷害、強化免疫細胞免疫力，維持黏膜健康。常見食物如堅果、植物油、菠菜等。

5. 維他命B雜

幫助隨時充電，活力無限！王證瑋補充，維他命B雜可調節免疫系統、促進細胞代謝能力，且對於黏膜屏障完整性很重要。常見食物如各類食物；王說，各類食物幾乎含有不同種類維他命B，全穀類、堅果類、深色蔬菜、肉類、乳品等。

6. 鋅

鋅可以維持免疫細胞正常機能，讓皮膚黏膜能正常生成。常見食物如生蠔、牛肉及南瓜子等。

7. 硒

硒可以調節免疫細胞能力，維持免疫功能。常見食物如柴魚、鱈魚、鰹魚、雞肉、南瓜等。

▼強化身體免疫力穴道（按圖了解👇👇👇）

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