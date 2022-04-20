心臟病｜心跳快心悸代表身體響警號！做好5件事改善心跳過快問題

現代人都很關心身體健康，最注意的3個數字就是血壓、血糖和血脂，為了要提防「三高」，改善飲食、努力運動，但卻常忽略跟自己健康息息相關，而又全年無休的心跳問題。根據臨床數據分析，心跳正是人類減少夀命的一大危險因子。



最健康的心跳，每分鐘應該是在60到69次，但有些人可能因為自律神經的影響而略快或略慢，基本上，每分鐘50到80次還算是可以接受的正常心跳速率。其中最健康的心跳速率是每分鐘60次。

為什麼會心跳過快？

造成心跳過快的原因有可能是身體變化所引起的生理反應，例如運動過後，天氣太熱太冷，熬夜造成睡眠不足，但如果心跳過快同時出現心悸、頭暈、胸悶、胸痛與氣喘等症，就有可能存在其他的身體問題，像是高血壓、貧血或甲狀腺亢進，都會出現心跳過快的症狀，此時就要儘快就醫檢查，找出病因進行診治。

做好5件事，改善心跳過快的問題（按圖👇👇👇）

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如前面所說，有些人是因為自主神經反應或基礎代謝較快所導致的心跳過快問題，就可以藉由做好下面5件事來改善心跳過快的狀況。

1. 適度的運動：例如做到「333運動法，即每週3次運動，每次運動30分鐘，每次運動中心跳速率皆達到每分鐘130次。

2. 控制血壓：高血壓會導致心跳變快，所以維持穩定的血壓可以幫助降低心跳速率。

3. 戒煙少酒：香煙中的尼古丁與焦油等物質會影響神經系統，導致心跳加速，喝酒也同樣會造成血擴張，導致心跳加速，所以應該戒煙少喝酒，以減低心臟負擔。

4. 補充足夠水分：脫水也會造成心跳過快，所以每天應該飲用至少1500mL的水分，以保持心跳速率的穩定。

5. 充足的睡眠：減少熬夜，養成準時睡覺的習慣，可以改善心跳過快的現象。

春天萬象更新，卻也對有些人帶來潛在健康威脅（按圖👇👇👇）

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