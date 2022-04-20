頭暈｜中風、血壓低皆可引起　5類暈眩感　代表身體出現不同問題

頭暈是許多人常見的毛病，尤其是在長輩族群，有人形容昏昏的、脹脹的，有人發作時則會頭重腳輕、天旋地轉，甚至有走路不穩、地震般晃動、噁心嘔吐等不同感受。醫生提醒，可透過不同症狀來區分，找到病因才能對症下藥，徹底解決頭暈問題。



臺北市立聯合醫院陽明院區神經內科主治醫生周友芳表示，頭暈是神經科門診最常見的病症，但每個人的感受不同，歸納起來有5大類。

頭暈原來也有分種類，反映身體或出現不同毛病：（按圖了解）

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1. 眩暈一陣陣發作，如天旋地轉

眩暈常是陣發性發作，感受有如天旋地轉，或是突然像地震般晃一下，嚴重時可能伴隨冷汗、嘔吐，或走路困難等現象。有時感覺視力模糊，其實是因為眼睛出現規則的跳動，也就是神經學所謂的眼震，表示內耳、腦幹及或小腦病變。

常見原因是內耳的耳石，掉到半規管所引起的良性陣發性姿勢性眩暈症，如果伴隨有耳鳴及聽力減退現象，通常為梅尼爾氏症，有時因病毒感染引起前庭神經炎所致。

2. 走路不穩更勝於暈

可能是腦幹及小腦的病變或是後腦循環不良而引起腦幹或小腦的灌流不足。如果伴隨講話不清楚、複視、臉及肢體麻木無力、意識不清或吞嚥困難，則可能是腦幹及小腦中風。

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3. 頭部悶脹、重重不清爽

假如天旋地轉的頭暈較少，而是覺得頭部悶悶、脹脹、重重的，就可能是掌管平衡的神經病變引起的。

這種頭暈，最常見的原因包括焦慮、神經衰弱症、失眠、貧血、病毒或細菌感染、慢性阻塞性肺病、糖尿病等慢性疾病。

4. 突然站起來眼前發黑

若是突然站起來頭昏眼花，眼前一片黑，甚至昏過去，但幾秒鐘即恢復正常，最常見的原因是姿勢性低血壓。這種頭暈是因為自律神經的失調或是降血壓的藥物，使得下肢的血管收縮不足，血液回流減少，引起腦血流不足造成頭暈。

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5. 迷走神經性暈厥

也就是患者在受到外在強烈刺激下，產生暈厥情況，但少數心血管疾病，例如心律不整、嚴重心瓣膜疾病、中風等也會出現這樣情況，因此還是建議患者就醫檢查。

藥物搭配前庭平衡復健更有效

周友芳說，頭暈的治療，除了針對頭暈原因使用適當藥物治療，慢性頭暈也可以藉由前庭平衡復健(vestibular rehabilitation exercise)來改善，增進生活品質，預防跌倒。

根據研究指出，同時並用前庭復健與藥物治療，比單獨服用前庭神經抑制藥物效果較好。雖然，對中樞前庭神經病變不是主要治療方式，卻仍有相當程度的療效。

前庭復健有許多方式，一些新科技如虛擬實境、任天堂wii系統，也有設計前庭平衡的復健，但簡單的自我訓練也可以達到相當效果。

例如坐着或躺的時候，伸出一隻手臂食指比1，眼睛注視食指，頭往左往右往上往下轉動，頭轉動的時候，眼睛保持注視食指，如此反覆做20次。

另外像是彎腰撿球、閉眼站立、坐姿轉圈、雜耍拋球、旋轉雨傘等，都是簡單的自我訓練方式。

周友芳提醒，頭暈影響生活品質，甚至因為跌倒外傷，引起生命危險。找到頭暈的原因，予以適當治療，並配合前庭復健運動，改善因為頭暈引起的步伐不穩，除了減少跌倒，期能重拾信心走向戶外，享受生活。

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