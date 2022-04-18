失智症｜午睡有助養神？年紀大睡超過一小時　或為患認知障礙徵兆

隨着年紀增長，時常忘東忘西、記憶力變差，不少人都能聯想到失智症，不過，除了這些症狀，最新研究也發現，經常在白天打瞌睡或是午睡時間過長，也都是罹患失智症的早期徵兆。



根據《CNN》報導，近期一項發表在《阿茲海默症與失智症》雜誌上的研究顯示，隨着年紀漸增，邁入老年後，在正常睡眠時間以外，如果每天打瞌睡或午睡超過1小時者，罹患阿茲海默症等失智症的機率會比其他人高出40%。此項研究一共花了14年收集數據，且追蹤超過1400名年齡介於74~88的老人。

而加州大學精神病學的冷博士（Yu Leng）過去的研究也指出，排除夜間睡眠的品質和時長，每天小睡2小時與每天小睡不到 30 分鐘的人相比，罹患認知障礙的風險更高。此外，研究也發現，夜間睡眠品質和時長會隨著年齡增加而下降，因此白天打瞌睡更頻繁，可能是大腦出現問題的警訊，因為失智症初期的基本症狀會影響睡眠。

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成人最佳午睡時間：控制在15~20分鐘

預防失智症，冷博士也建議，成年人可以將午睡時間控制在15~20分鐘，且最好在下午3點以前的時段進行，這樣不僅能從短暫的睡眠中恢復體力，也不會影響到晚上的正常睡眠，另外，他也提醒老年人和照顧失智症患者的人要注意午睡頻率，如果次數明顯增加就應該盡早就醫。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：最新研究：白天常打瞌睡、午睡時間過長恐是失智症跡象！超過這時間就該注意】

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