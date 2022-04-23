癌症｜淋巴癌症狀似感冒？5成患者發現已屬晚期　留意6大症狀

「我的脖子腫大，難道是得了淋巴瘤嗎？」淋巴瘤對一般民眾而言，既陌生又令人恐慌。在台灣，淋巴瘤帶來的威脅不可小覷，根據最新的癌症登記報告，台灣每年新診斷病例超過3千人，其中2019年非何傑金氏淋巴瘤發生個案數共2967人，何傑金氏淋巴瘤則為194人。



中華民國血液及骨髓移植學會秘書長李啟誠醫師表示，淋巴瘤站台灣男女十大癌症發生數的第10名與第11名，且近10年發生個案大增5成，其中非何傑金氏淋巴瘤發生比例約佔四分之三，更蟬聯十大癌症死因逾10年。

▼淋巴癌6大症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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第一線治療 成淋巴癌根治關鍵

李啟誠解釋，何傑金氏淋巴瘤是由一位19世紀的英國病理科醫師何傑金於1832年發現並以其命名，其實淋巴瘤的樣態相當多樣，如不是何傑金氏淋巴瘤的型態，就歸類於非何傑金氏淋巴瘤。李啟誠表示，全世界淋巴瘤患者有9成是非何傑金氏淋巴瘤。非何傑金氏淋巴瘤在治療上，仍面臨許多挑戰，現行治療以化療再加上自己幹細胞移植為主，但若是CD30陽性T細胞淋巴瘤，部分基因預後較差、復發風險高，因此治療效果有限，李啟誠表示，第一線治療如果能獲得好的成效，將成為治癒的關鍵。

何傑金氏淋巴瘤根治率很高，高達6-7成，但是得全靠治療以化學治療為主，李啟誠指出，對於年輕族群來說可承受得起，但化學藥劑對器官恐產生潛在累積毒性，日後器官功能較受影響，也有二度罹癌的風險。年長族群因年事已高，常無法接受標準劑量的化療，使達到根治的目標望塵莫及。

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5成患者已晚期 留意6大症狀

李啟誠說明，在治療之前，及早發現是最必要的。淋巴瘤分為第1期到第4期，晚期淋巴瘤（3-4期）患者高達5成，不易早期發現。淋巴癌症狀多樣化，其中有6大症狀需留意：燒、腫、癢、汗、咳、瘦。一是莫名持續的發燒、二是身體的淋巴結腫大、莫名的發癢、夜間盜汗、久咳不癒、不明原因消瘦，然而這些症狀不是非常明顯，李啟誠呼籲，若有上述症狀務必提高警覺，前往血液腫瘤科就診。若早期就能發現淋巴癌，並在第一線就獲得良好治療成效，是淋巴癌根治的關鍵。

標靶治療副作用低、治癒率高

目前第一線淋巴癌治療相當多種，李啟誠表示，不外乎化學治療、標靶治療、放射治療、電療、骨髓幹細胞移植等方式。化學治療屬於全身性治療，使具有細胞毒性的藥物遍及全身來消滅癌細胞；標靶治療可辨別並針對特定癌細胞進行治療，來抑制腫瘤生長，對正常細胞影響較小；放射線療法適合低期別患者，採用放射線治療破壞癌細胞防止生長和分裂。

免疫治療透過誘導、增強或抑制免疫反應，利用人體免疫系統及抗體來對抗癌症；骨髓幹細胞移植則是利用高劑量化學藥物殺死癌細胞，再植入新的骨隨，達到恢復造血系統的效果。李啟誠指出，其中，標靶治療雖價格昂貴，但副作用相對低、治癒率亦大幅提升，且標靶治療涵蓋免疫治療的機轉，因此是未來克服癌症的明日之星。

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