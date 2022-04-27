中風｜老婦舌頭感腫脹　經診斷為「舌中風」　醫生卻稱她很幸運

舌頭也會中風！台灣家醫科醫生闕壯理在Facebook個人專頁「醫師 Dr. John」分享國外罕見案例。英國一名83歲的老太太，因右側舌頭腫脹持續一天，前往醫院求診，經過診斷後確定是舌頭中風，治療8天後痊癒。情況之特殊，連闕壯理都驚嘆「幸運又特別」。



闕壯理表示，該名婦人有高血壓和甲狀腺低下的病史，舌頭腫脹一日不消，便到劍橋大學附設醫院急診求診。根據檢查結果，其心跳120bpm，血壓145/90mmHg，呈現心跳稍快，血壓稍高的狀況；理學檢查則顯示，婦人舌頭平滑、腫脹，右側呈暗紅色，感覺功能正常，未有額外發現。

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不過，心電圖檢查發現婦人有新的心房顫動(Afib)，再加上臨床表現，使醫生高度懷疑婦人是「右側舌動脈栓塞」。安排血管電腦斷層後，證實推論無誤，婦人確實是「舌頭中風」。所幸病患在接受類固醇、抗凝血治療，舌頭的腫脹和變色在8天內痊癒，未留下後遺症。

闕壯理說明，心房顫動是心律不整的一種，嚴重時可能會造成心臟血流紊亂，進而產生血栓。「心律控制和抗凝血是治療重點，所以心律不整其實是要規則追蹤的」。

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此外，闕壯理也解釋，許多人腦中風的原因，就是心房顫動造成的血栓被打到腦部血管；該名婦人也是中風的一種，只是血栓卡住的地方，恰好是不嚴重的舌動脈，「算是很幸運又特別。」

帖文一出吸引網友留言，不過大家並未將重點放在舌頭中風，反而歪樓詢問，「她的舌苔為甚麼這麼厚」、「舌苔這麼厚是甚麼原因」、「沒認真看還以為是舌苔刷的業配」。對此闕壯理也回答，年紀大通常嘴巴都比較乾，應是唾腺退化造成。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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