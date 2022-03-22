口乾｜飲水、養肝茶愈飲愈渴？中醫揭口乾舌燥原因切勿亂喝這飲品

台灣30歲的上班族小戴老是覺得口乾，一天喝水超過5公升，但還是解不了渴，甚至嘗試青草茶、養肝茶等，但卻一點效果也沒有，每天還得不停跑廁所。



經中醫師詳細診察，給予溫腎助陽、健脾益氣的藥物後，飲水量逐漸恢復正常，讓他終於擺脫水桶人生。

中醫口乾三面向（按圖👇👇👇）

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台灣亞洲大學附屬醫院中醫科中醫師陳書怡表示，口乾是一個主觀的症狀，患者就診時常主訴：「喝水後馬上又覺得口乾」或「老是覺得舌頭很粗糙、沒什麼口水」等等，一般若排除腹瀉、嘔吐、運動後大量水分流失、水分補充不夠等情況後，中醫會將口乾的原因歸納為外因、不內外因、內因等三個面向。

外因部分

常見急性或是慢性的感染，像是感冒症狀發作的前一天，就會覺得特別口乾，一直想要灌水；或者是慢性胃潰瘍的患者，容易有口乾、口臭的症狀。另外癌症患者接受放射線治療，在中醫的觀點視為熱毒，會導致黏膜或是神經受損，無法產生足夠的口水分泌，也會導致患者口乾舌燥，甚至還會有鼻腔或口腔出血的可能。

▼經常口渴，當心可能是這6種疾病造成（點擊下圖看清👇👇👇）

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不內外因

常見藥物或肥甘厚味飲食引起，如鎮靜安眠藥、利尿劑，以及過敏患者使用的抗組織胺藥物，甚至是賀爾蒙藥物等等也都必須列入考量，而油膩、香甜、味道濃郁、酒精等食物，屬於濕熱之品，也會讓體內處在慢性發炎的狀態，例如糖尿病常是口乾的原因。

內因部分

陳書怡解釋，現代人生活壓力大，受到自身體內狀況影響，當情緒起伏大，容易誘發身體內的免疫力以及內分泌系統的紊亂，像是甲狀腺亢進、尿崩症或是自律神經系統的失調，讓交感神經處於亢奮的狀態，使代謝後的產熱增加，也會出現口乾舌燥的情況。

其中，乾燥症（修格蘭氏症）會造成乾到無法正常說話，除了風濕免疫科定期的檢查及治療外，配合中醫清熱化瘀、滋陰潤燥，更能幫助穩定病情。

切莫亂喝藥草汁

陳書怡提醒，現代醫學在水分的攝取以及排出方面，有明確的計算方式，民眾在感覺到口乾舌燥之時，應尋求專業合格的醫師診治，千萬不可自行服用不明的藥草汁，以免延誤病情，平時也應適度的運動與正常的作息，避免身體過度耗損、機能退化，才能維持好的身體狀態。

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