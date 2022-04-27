DSE｜蛋糕、薯片高糖高油或致精神差 想減壓靠6大營養素食物

DSE中學文憑試現正值應考期間，考生們日夜溫書準備或倍感壓力，不少也會選擇進食邪惡零食減壓，但吃太多會致肥之餘又令身體不健康。有營養師指，其實有6種食物的營養素幫助減壓，無論家長或是考生也可多加留意。



註冊營養師April近日於facebook專頁分享如何減壓，她稱近期DSE開考，考生們或會選擇喜愛的食物鼓勵自己，但普遍都是油炸、高鹽高糖的蛋糕、雞髀等，吃太多不但或令心情沒好轉，反而加重身體負擔。

她則推介以下6種有助減壓的營養素，以及相關食物。

▼6種營養素助減壓（按圖看清👇👇👇）

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維他命B6



功效：有效安定神經

推薦食物：香蕉、三文魚、薯仔

色氨酸



功效：有助心情放鬆、開朗

推薦食物：南瓜籽、雞胸肉、乳酪

奧米加3脂肪酸



功效：調節情緒、減壓

推薦食物：黃花魚、奇亞籽、核桃

複合性碳水化合物



功效：穩定血糖、製造能量

推薦食物：全麥麵包、全麥餅乾、糙米飯

鈣



功效：安定神經、放鬆肌肉

推薦食物：芥蘭、牛奶、硬豆腐、黑芝麻

鎂



功效：安定神經、放鬆肌肉

推薦食物：白菜、腰果、枝豆、菠菜

減壓陷阱食物要小心

April亦提醒有部份食物可能帶來負面影響，要小心避免攝取過多。

▼減壓陷阱食物有邊啲？（按圖看清👇👇👇）

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咖啡因、含酒精飲品



刺激腎上腺素分泌，令身體處於緊綳狀態

高升糖食物



蛋糕類甜品會造成血糖急升又下降，容易令精神更不濟

高脂高油食物、辛辣刺激調味料



例如薯片、炸雞等，會造成代謝緩慢，令精神更疲憊；腸胃負荷亦加重，會影響睡眠質素

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