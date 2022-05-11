光過敏｜夏天曬太陽皮膚就發癢、起紅疹？紫外光過敏常見6大症狀

隨著步入溫暖的春夏，有些人皮膚便開始出現發癢、起紅疹的狀況，而且天氣愈熱，症狀就愈發嚴重，彷彿只要一照到太陽，皮膚就要開始作怪。其實此症狀極可能是「光敏感」，也就是受紫外線所造成的過敏反應。

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



光敏感可能由體質所致，或由藥物引起。讓《Hello醫師》為你介紹何為光敏感、光敏感的種類、症狀及治療方法。

何為光敏感？只有陽光才會嗎？那日光燈呢？

光敏感是指皮膚對陽光中的紫外線出現過敏現象。紫外線可概分為UVA、UVB及UVC3種，其中UVA為長波紫外線（波長320~400nm），照射到皮膚後，可穿透至皮膚真皮層，是造成皮膚癌、引起光老化及光敏感的主因。

一般而言，遭日曬而出現光過敏者為大宗，但也有少數人可對人造燈具及室內光源產生過敏，如日光燈、鹵素燈等室內常用燈具，仍會產生紫外線。

光敏感會有什麼症狀？和一般皮膚過敏有何差異？（按圖）

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光敏感常見的症狀如下：

1. 紅腫

2. 出疹子

3. 發癢

4. 水泡

5. 斑點、斑塊

6. 嚴重者甚至會脫皮



由於是紫外線造成皮膚出現過敏反應，因此光敏感多出現於身體容易照到陽光之處，如臉部、頸部及四肢等部位，而一般皮膚過敏則會出現於身體各個部位，且通常會出現類似於蕁麻疹的疹子，不會有脫皮現象。

光敏感其實有2種：光過敏、光毒性

依據其臨床症狀和成因，光敏感可細分為光毒性（Phototoxic）及光過敏（Photoallergic）等2種類型：

1. 光過敏

光過敏，又稱日光性皮膚炎，為一種遲發性過敏反應，因紫外線照射而改變化學物質的結構，進而引發皮膚的過敏反應。此反應可能於曝曬後24~48小時內顯現，第1次接觸通常沒反應，但再次接觸紫外線後，便會出現皮膚發炎、搔癢等症狀，且亦可能影響到未曝曬的部位，不過通常不會留下色素沉澱 。



2. 光毒性

光毒性指皮膚接觸到含量可達閾值濃度的感光物質（如呋喃香豆素）後，因曝曬於紫外線中而造成皮膚組織細胞的損傷。此反應可於接觸紫外線數分鐘至數小時內顯現，患病侷限於遭曝曬處，症狀類似曬傷，可能出現紅斑及水泡，且易留下不同程度的色素沉澱。



為什麼皮膚會對紫外線過敏？

造成光敏感的原因，一般可分為以下4類：

1. 體質：個人體質對紫外線異常敏感。

2. 疾病引起：因患有一般常見的皮膚疾病，如暗瘡、酒糟鼻、異位性皮膚炎、日光性蕁麻疹與紅斑性狼瘡，或柯凱因氏症候群（Cockayne Syndrome）、布盧姆綜合症（Bloom Syndrome）等特殊疾病而對紫外線敏感。

3. 藥物引起：因使用光敏感性藥物（意即使皮膚對紫外線異常敏感的藥物）而導致光過敏或光中毒。一般常見的光敏感性藥物包括：A酸（Retin-A）、利尿劑（Hydroc-hlorothiazide）、鎮靜劑（Chloropro-mazine）、口服抗生素四環黴素、降血糖藥（Chlorpropamide）、非類固醇消炎藥（Piroxicam、Naproxen）。

4. 食物引起：諸如檸檬、橘子、西柚、九層塔、芹菜等，皆內含感光物質，易曬傷者應避免過度食用或將其汁液塗抹於肌膚，有助預防皮膚光敏感反應



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如何治療光敏感？防曬搭配藥物緩解發炎疼痛

無論致病原因為何，當出現光過敏或光中毒的情況時，首先應盡可能減少肌膚照到陽光的機會，如減少外出、穿著完整防曬衣物、塗抹防曬乳，以避免病症惡化。

若是因藥物造成光敏感，則需停止使用藥物。倘若因其他疾病的治病需要而無法停用藥物時，則可詢問醫師使否減量或改用其他藥物。

光毒性通常呈現曬傷的症狀，故可給予冷敷、潤膚液及口服止痛藥治療，且應避免給予局部麻醉止痛藥物，避免發生接觸性過敏。

光過敏則可以治療接觸性過敏的方式處理，使用類固醇藥膏以減少搔癢感、降低發炎反應，並可視病況嚴重程度，給予口服類固醇治療。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：夏天曬太陽皮膚發癢、起紅疹？小心紫外線引發光過敏！6大症狀你中了嗎】

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