濕疹｜溫差大易發作！異位性皮膚炎該避免5因素　洗澡水溫要講究

每當季節變換的時候，就是過敏發作的時候。對於有異位性皮膚炎的人來說，光是日夜溫差的變化，就能讓皮膚癢到不行。



其實異位性皮膚炎只要照顧得好、有按時用藥，還是能控制症狀，也能維持正常的日常生活。以下就來告訴你異位性皮膚炎該避免及注意哪些事情。

異位性皮膚炎該避免、注意的事（按圖👇👇👇）

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異位性皮膚炎該避免這些因素

後天環境方面，有些狀況特別容易造成異位性皮膚炎的惡化，這些因素都要避開。

- 吸入性的過敏原：如塵蹣、黴菌、花粉、動物皮屑等。

- 組織胺含量高食物：酒類、貝類、醃漬類、煙燻肉品、柑橘類等。

- 刺激物：如含皂鹼的洗劑、香水、羽毛、羊毛、化妝品等。

- 流汗

- 引發過敏食物：花生、牛奶、魚、蛋、朱古力等。



▼以漂白水洗澡紓緩濕疹貼士（按圖了解👇👇👇）：

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保養皮膚減少發作，洗澡也有講究

- 水溫：攝氏33-38度左右。

- 洗澡時間：約15分鐘左右。

- 擦乾方式：千萬別用毛巾摩擦身體，只要把多餘的水分拍乾，不要全部擦乾，讓皮膚保有濕度。

- 澡後保養：拍乾後塗上保濕產品即可，但若皮膚症狀嚴重，需要塗抹類固醇藥膏或是其他藥物時，需先塗抹藥物，間隔15-30分鐘後再塗上保濕劑。



有些異位性皮膚炎病友認為「用淋浴方式洗澡愈快愈好」，才不會對皮膚造成刺激，其實只要避免用太熱的水洗澡（低於攝氏40度）即可；像是浸浴反而可以讓皮膚吸飽水分，有助於保濕，只要用清水、含燕麥的沐浴乳（可以幫助減緩過敏），或敏感肌膚專用的產品洗澡，再少量沐浴乳清潔、避免搔抓即可。

▼同場加映：衣、食、住、行濕疹貼士（按圖了解👇👇👇）：

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▼改善濕疹飲食（按圖👇👇👇）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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