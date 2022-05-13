減肥｜15款炸物熱量排名要知 6招進食貼士防攝取高熱量！
煎炸食物的誘惑總是難以抵抗，但吃太多會致肥之外，更成為慢性疾病的元凶！有營養師指，所有食材經過油炸，即使是蔬菜的熱量也會加倍，她提醒應盡量少吃為妙。
台灣營養師高敏敏指，炸物的熱量不能少看，食物經過高溫油炸 會破壞其中的營養素，如果是蛋白質食物會流失原本的礦物質和維他命，而澱粉類食物原本熱量就不低，而且易吸油，炸後油脂含量也會比原本加倍。
高敏敏續指，其實炸蔬菜也是陷阱之一，因為蔬菜含水量高，在油炸的過程中，油脂反而會取代水分，讓原本低卡的蔬菜瞬間吸油，熱量飆升數倍。她也分享了當中常見15款的炸物熱量，以及每款以跑步計算的消耗熱量時間。
▼15款炸物熱量排名（按圖👇👇👇）
炸雞扒(一片)
熱量：630千卡
跑步需時：77分鐘
炸臭豆腐
熱量：530千卡
跑步需時：65分鐘
炸薯條(一份)
熱量：529千卡
跑步需時：65分鐘
鹽酥雞(一份)
熱量：525千卡
跑步需時：64分鐘
甜不辣(一份)
熱量：350千卡
跑步需時：43分鐘
洋蔥圈(一份)
熱量：324.8千卡
跑步需時：40分鐘
雞全翼(一份)
熱量：320千卡
跑步需時：39分鐘
炸魷魚(一份)
熱量：300千卡
跑步需時：37分鐘
▼同場加映：12款中式早餐熱量+消耗熱量時間 （按圖👇👇👇）
炸冬甩(一個71g)
熱量：282千卡
跑步需時：34分鐘
雞腿塊(一塊)
熱量：275.8千卡
跑步需時：34分鐘
炸雞腿(一隻125g)
熱量：270千卡
跑步需時：33分鐘
炸雞塊(6塊)
熱量：270千卡
跑步需時：33分鐘
花枝丸(一份100g)
熱量：260千卡
跑步需時：32分鐘
可樂餅(一片)
熱量：176千卡
跑步需時：21分鐘
炸薯餅(一片)
熱量：152千卡
跑步需時：19分鐘
低卡食炸物冇難度！
高敏敏指，如果真的想吃炸物，她也有以下健康進食建議。
▼6大食炸物健康貼士（按圖👇👇👇）
1. 偶而吃一次即可，平時還是以蒸、煮、滷、烤的烹調方式為主
2. 盡量先去皮才吃 ，如果不想去皮，用吸油廚紙按壓一下食物，減少油脂攝取
3. 盡量單吃即可不要添加九層塔，它非常容易吸油，會吃進更多不必要的油脂
4. 以原味炸物為主，不要添加調味料或醬料，以免攝取過多鈉含量
5. 多補充蔬果攝取膳食纖維、維他命C，部份更含豐富的鉀，可以幫助排除多餘的鈉
6. 多喝水幫助代謝