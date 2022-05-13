減肥｜15款炸物熱量排名要知 6招進食貼士防攝取高熱量！

煎炸食物的誘惑總是難以抵抗，但吃太多會致肥之外，更成為慢性疾病的元凶！有營養師指，所有食材經過油炸，即使是蔬菜的熱量也會加倍，她提醒應盡量少吃為妙。



台灣營養師高敏敏指，炸物的熱量不能少看，食物經過高溫油炸 會破壞其中的營養素，如果是蛋白質食物會流失原本的礦物質和維他命，而澱粉類食物原本熱量就不低，而且易吸油，炸後油脂含量也會比原本加倍。

高敏敏續指，其實炸蔬菜也是陷阱之一，因為蔬菜含水量高，在油炸的過程中，油脂反而會取代水分，讓原本低卡的蔬菜瞬間吸油，熱量飆升數倍。她也分享了當中常見15款的炸物熱量，以及每款以跑步計算的消耗熱量時間。

▼15款炸物熱量排名（按圖👇👇👇）

+ 11

炸雞扒(一片)



熱量：630千卡

跑步需時：77分鐘

炸臭豆腐



熱量：530千卡

跑步需時：65分鐘

炸薯條(一份)



熱量：529千卡

跑步需時：65分鐘

鹽酥雞(一份)



熱量：525千卡

跑步需時：64分鐘

甜不辣(一份)



熱量：350千卡

跑步需時：43分鐘

洋蔥圈(一份)



熱量：324.8千卡

跑步需時：40分鐘

雞全翼(一份)



熱量：320千卡

跑步需時：39分鐘

炸魷魚(一份)



熱量：300千卡

跑步需時：37分鐘

▼同場加映：12款中式早餐熱量+消耗熱量時間 （按圖👇👇👇）

+ 8

炸冬甩(一個71g)



熱量：282千卡

跑步需時：34分鐘

雞腿塊(一塊)



熱量：275.8千卡

跑步需時：34分鐘

炸雞腿(一隻125g)



熱量：270千卡

跑步需時：33分鐘

炸雞塊(6塊)



熱量：270千卡

跑步需時：33分鐘

花枝丸(一份100g)



熱量：260千卡

跑步需時：32分鐘

可樂餅(一片)



熱量：176千卡

跑步需時：21分鐘

炸薯餅(一片)



熱量：152千卡

跑步需時：19分鐘

低卡食炸物冇難度！

高敏敏指，如果真的想吃炸物，她也有以下健康進食建議。

▼6大食炸物健康貼士（按圖👇👇👇）

+ 2

1. 偶而吃一次即可，平時還是以蒸、煮、滷、烤的烹調方式為主

2. 盡量先去皮才吃 ，如果不想去皮，用吸油廚紙按壓一下食物，減少油脂攝取

3. 盡量單吃即可不要添加九層塔，它非常容易吸油，會吃進更多不必要的油脂

4. 以原味炸物為主，不要添加調味料或醬料，以免攝取過多鈉含量

5. 多補充蔬果攝取膳食纖維、維他命C，部份更含豐富的鉀，可以幫助排除多餘的鈉

6. 多喝水幫助代謝



▼同場加映：麥炸雞套餐熱量，相等於幾多碗白飯？（點擊下圖看清！👇👇👇）