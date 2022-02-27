減肥｜為什麼吃不多還會胖？醫生揭肥胖3原因要避高熱量密度食物

控制飲食是維持體態很重要的環節，不少人總是覺得吃得少，但還是容易胖，到底是什麼原因，難道呼吸也會胖嗎？



台灣義大大昌醫院外科部長暨纖體健康中心主任宋天洲指出，現代人飲食大多不均衡、活動量減少，又加上上班族久坐的工作型態，是產生肥胖的原因之一。

3原因吃不多還會胖（按圖）

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1. 常吃高熱量密度食物

例如：麵包、蛋糕、炸雞等，這些精緻食物即使少量攝取，獲得相同的飽足感，但是空有熱量，卻沒有營養價值，才會變成吃得少，但是容易變胖的狀況。

2. 基礎代謝率太低

減重的關鍵在於總熱量控制，而基礎代謝率的高低，會影響每天能吃多少食物，如果每天攝取身體所需要的熱量，久而久之就容易肥胖，如果基礎代謝率較高，能吃的東西自然比較多。另外，不健康的節食減重，也會降低基礎代謝率。

3. 運動量少，肌肉量低

肌肉組織比脂肪組織可以消耗更多的熱量，但是隨著年齡增長，加上運動不足就會導致肌肉量變少，讓基礎代謝率變低，肌肉更容易流失。

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遠離肥胖秘訣 均衡飲食、肌力運動

宋天洲表示，在飲食的調整上，可以少吃加工或油炸過的高熱量密度食物，多吃天然的食物，例如：優良蛋白質、蔬果類、全穀類等，才能吃飽的同時，也避免過高糖份及油脂。

除了均衡飲食之外，運動是維持與提升基礎代謝率及增加肌肉量的關鍵，可以透過肌力訓練，來幫助身體長肌肉，並搭配優質蛋白質，才有助於肌肉組織增加。

減重手術後 飲食高蛋低脂、多喝水

減重手術後的飲食，以高蛋白、低脂肪為原則，且需要比過去攝取更多的水分來促進代謝，當然也要均衡攝取食物的營養，可以讓減脂的同時，維持肌肉量，避免掉髮，吃得少並不保證一定會瘦，應該多注意飲食型態和運動狀況，才能擁有健康的體態。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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