怎樣挑選健康男朋友？6個徵兆秒辨對方身體狀況眼周發黑腎氣不足

俗話說「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，女孩子該如何挑個身體健康的男朋友呢？



台灣網路節目《江P醫件事》主持人江坤俊、型男中醫師「77老大」點出6個特徵，提供大家參考。

如何挑個身體健康的男朋友？（按圖👇👇👇）

+ 17

1、舌頭光滑無苔

台灣YouTuber 77老大說，舌頭是胃氣的表現，舌頭有苔無苔可以看出一個人是否健康。一般舌苔都是薄白，偏黃是熱性，但若舌頭是光滑無苔，像鏡子般透亮，可能有貧血，又因體液無法維持，也有可能是尿毒症、腎衰竭。

江坤俊從西醫觀點指出，舌頭有很多味蕾，會正常更新，若舌頭看起來很平，身體末稍也會比較不健康，貧血人照胃鏡也會發現他的腸道黏膜比較薄弱。

2、甩腳

江坤俊強調是甩腳、踢腳，而不是抖腳。例如，坐到一半、三不五時就把腳伸出來甩踢一下，這個情況可能有高血壓、周邊動脈阻塞。甩腳的原因是可能剛好壓到某一個血管，氣血循環不好時，若血管有堵塞，周邊末稍就會有痛的感覺，動一下讓血循比較好一點。

3、容易臉紅

77老大說，這不是看到帥哥美女那種害羞，而是即便沒在運動的情況下臉色就很紅，中醫上認為「肝陽上亢」，肝火很大，除了偏頭痛，也容易高血壓、中風。

4、眼皮一直跳

江坤俊說，眼皮一直跳是臉皮抽筋，而不是俗話說的跳災、跳財。神經不穩定時就會眼皮跳，常見於壓力大、熬夜、睡不好，以及眼睛有感染。但最可怕的是腦裏長了怪東西。正常人每6至15秒眨一次眼，若眼皮一直眨，建議看神經內科、做電腦斷層。

眼皮跳的原因（按圖👇👇👇）

+ 5

相關閲讀：眼皮跳｜眼瞼抽搐左吉右凶？壓力大睡眠不足5招改善熱敷少飲咖啡

5、黑眼圈、眼周發黑

77老大說，黑眼圈很嚴重，尤其是眼周暗沉的情況，代表腎不好、腎氣不足，容易腰痠背痛，女孩子容易不孕，男孩子容易陽痿、早洩。

當腎氣不足、腎陽不足所引起的腰痠背痛，比較偏向「冷痛」，也常會膝蓋痠軟無力，這種腎氣虛的情況，通常按摩、熱敷會改善痠痛。

6、指甲平不平、易斷裂

江坤俊說，指甲很蒼白代表這個人可能有貧血；其次，指甲表面正常情況是很平滑、平坦，若摸到凹凸不平，代表這段時間肝臟不是很好，因為指甲有生長周期，若某段是凹凹的、不平的，代表那時期身體機能不是很好，也可以自我檢測。

他提到有名病人，因為太太發現他指甲凹凸不平，以為黴菌感染去看皮膚，被醫師轉到家醫科，結果抽血發現肝指數偏高，乙型肝炎正在大量複製中。目前，乙型肝炎已有藥可醫，若放任不管，未來可能走上肝硬化、肝癌。

相關文章：頭暈｜中風、血壓低皆可引起 5類暈眩感 代表身體出現不同問題👇👇👇

+ 16

延伸閲讀：

「男抖窮、女抖賤」其實錯了！小心它正洩露你心中的秘密

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」