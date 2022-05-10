不寧腿｜睡前腿部常痠麻搔癢要動一動緩解？腎功能不佳患者易罹患

已經洗腎多年的陳媽媽於看診時向醫師抱怨，她睡覺時腿總是會抽動，或是感覺腿有蟲子在爬，一定要踢幾下才有辦法入睡，讓她夜夜不得安寧。

文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



醫師表示這是不寧腿症候群典型症狀，建議陳媽媽洗腎時順便做一下腳部伸展運動後便能讓症狀稍微緩解。為何陳媽媽會有不寧腿的症狀，還有哪些改善方法可讓雙腳不再抽動，安心睡好覺？《Hello醫師》為你揭密。

為什麼會有不寧腿？

不寧腿症候群（Restless Legs Syndrome）是種合併運動與感覺神經症狀的慢性疾病，病患的下肢經常感到酸、麻、痛，皮下也有搔癢感，如同上百隻蟲子在裡面鑽動，忍不住要踢一踢、動一動才能稍微緩解不適，通常在晚上睡前發作，導致患者睡眠品質大幅下降。

不寧腿的致病原因尚不清楚，不過患者服用多巴胺藥物、鐵劑時有顯著的改善。鐵離子是合成多巴胺的重要輔酶離子，因此推測不寧腿的致病原因可能與大腦中多巴胺分泌不足以及鐵質不足有關。

哪些人容易有不寧腿？（按圖）

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若你時常感覺到腿部搔癢又痠麻，讓睡眠品質愈趨嚴重時，應留意自己是否符合以下可能引發不寧腿的原因：

1. 腎功能不佳者（如洗腎患者、慢性腎衰竭）

2. 糖尿病患者

3. 缺鐵性貧血

4. 柏金遜症

5. 服用抗抑鬱藥物（如三環抗抑鬱劑）

6. 周邊神經病變（如類風濕性關節炎）

7. 孕婦



在上述多種致病原因中，以腎功能不佳的患者最容易出現不寧腿的症狀，約20~30%左右的洗腎患者受不寧腿症狀所擾。

不寧腿的4大症狀

不寧腿患者符合下列4大臨床症狀：

1. 下肢經常出現不舒服的痠麻、搔癢感，有時如小蟲在鑽洞般難以忍受，迫使患者腳部一定要移動才有辦法緩解。

2. 患者下肢想要亂動、靜不下來，在床上反覆摩擦小腿，甚至睡一半想起來走動來紓緩不適感。

3. 通常在晚上、睡前時症狀才會加劇，白天不太會有任何症狀。

4. 躺在床上、坐在椅子上等靜止狀態下，患者下肢的不舒服感會加重。



此外，不少患者還會合併睡眠週期性肢體多動症（Periodic leg movements in sleep），為不自覺且有規律性的腳板抽動，通常是快睡著時會發作，長期下來不但影響睡眠品質，也造成白天時嗜睡、注意力不集中及記憶力下降，心情也變得憂鬱、焦慮。

注意腿部的五大警訊👇👇👇

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如何治療不寧腿症？

治療不寧腿症以紓緩症狀為主，可分為藥物治療與非藥物治療：

藥物治療：

1. 鐵劑：缺鐵性貧血患者、孕婦可以適量補充鐵劑，待孕期結束或是體內鐵離子足夠時，不寧腿症狀便會消失。

2. 多巴胺促動劑：若不寧腿已經嚴重影響睡眠品質，醫師會開立多巴胺促動劑來治療。多巴胺促動劑原用於治療柏金遜症，不過在紓緩不寧腿的症狀上也具顯著效果，常見的藥物如Ropinirole或Pramipexole。

3. 鎮靜安眠藥：可改善睡眠品質，減少腳板抽動，不過對於下肢不適感的改善有限，常見藥物如Clonazepam。



非藥物治療：

養成良好的睡前習慣，例如避免飲用含咖啡因飲品、避免劇烈運動、睡前泡熱水澡、按摩腿部或在白天做些腿部伸展運動，皆有助患者培養睡意。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：腎功能不佳者愛注意！不寧腿症候群，腳就是想動一下才舒服】

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